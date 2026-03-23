Gobierno anuncia alzas en los combustibles a partir de este jueves: Gasolina de 93 subirá $370 y diésel entre $570 y $580

El jefe de la billetera fiscal subrayó en CNN Chile que la situación fiscal es de "estrechez histórica" y que le hubiera gustado "heredar otra situación".

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que a partir de este jueves 26 de marzo habrá un aumento en el precio de los combustibles.

En detalle, la gasolina de 93 octanos experimentará un alza de alrededor de 370 pesos por litro, mientras que el diésel tendrá un incremento entre 570 y 580 pesos por litro, según informó la autoridad en CNN Chile.

Esta medida ocurre en el marco de las modificaciones al Mepco que el Gobierno realizó por decreto este lunes y también en el contexto del conflicto en Medio Oriente, que involucra a Irán y Estados Unidos.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre qué significa el decreto en que se establece en cuatro el número de semanas para el cálculo del precio de paridad en la gasolina, diésel y gas licuado, el jefe de la billetera fiscal explicó que “hoy día estamos enfrentando una guerra que tiene efectos sobre el mercado del petróleo como los ha tenido desde los años 70. Probablemente es un shock de los más grandes al mercado global del petróleo que hemos visto en la historia”.

Jorge Quiroz: “Estamos en una estrechez económica histórica”

Asimismo, “el precio internacional del diésel en el mundo ha subido 60% en tres semanas y el de la gasolina 30%. No sabemos cómo va a terminar, no tenemos certeza sobre qué va a pasar y un quinto del comercio mundial del crudo está interrumpido por el efecto del canal de Ormuz. Por lo tanto, tenemos una crisis histórica”.

En ese sentido, el ministro afirmó que Chile encuentra dicha crisis en “una situación de estrechez económica también histórica, heredada de las administraciones pasadas, en particular la que recién pasó. Hoy día tenemos niveles de deuda; el Estado de Chile debe 40.000 millones de dólares más de lo que debía hace cuatro años”.

“Enfrentados a esta crisis histórica, con una estrechez económica también muy aguda, heredada de las administraciones anteriores, tenemos que tomar decisiones duras, difíciles, probablemente también históricas”, acotó.

Con todo, el jefe de Teatinos 120 detalló que la decisión del Gobierno de José Antonio Kast consiste en que se dictará un decreto que “va a llevar los precios locales de la gasolina y del diésel a niveles coherentes con los precios internacionales”.

De ese modo, precisó que si se mantuvieran los precios de los combustibles en los niveles actuales, “nos costaría, y es lo que nos está costando hoy día, 140 millones de dólares a la semana”.

“Con 140 millones de dólares, o sea, con lo que se gastaría o se gasta hoy día en una semana, resolvemos todas las listas de espera de cáncer” y “con el dinero que se gastaría en tres semanas, reconstruimos todo Ñuble y Biobío”, argumentó.

Respecto al alza en los combustibles, informó que “las gasolinas de 93 octanos van a subir del orden de 370 pesos por litro y el diésel va a subir del orden de 570 a 580 pesos por litro”.

“Me gustaría haber heredado una situación fiscal distinta que me hubiese permitido tomar una medida distinta. Me habría encantado heredar otra situación, pero mi rol como ministro de Hacienda es velar por la hacienda pública, es velar por las finanzas públicas y por el dinero de todos los chilenos; no es ser popular ni es permitir que esta cosa siga como si aquí no hubiese pasado nada”, sentenció el ministro de Hacienda.

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