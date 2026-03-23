Gobierno oficializa cambio al Mepco y fija en cuatro semanas cálculo clave para precio de combustibles

La medida fue publicada este lunes en el Diario Oficial y comenzará a regir desde el jueves 26 de marzo. El ajuste modifica el número de semanas que se usará para calcular el precio de paridad de importación de gasolinas, diésel y gas licuado vehicular.

El Gobierno concretó este lunes un cambio técnico relevante en el mecanismo de estabilización de los combustibles, luego de que el Ministerio de Hacienda publicara en el Diario Oficial un decreto que fija en cuatro semanas el período para calcular el precio de paridad de importación de los derivados del petróleo en Chile.

La resolución comenzará a aplicarse a partir del jueves 26 de marzo de 2026 y, según el propio texto, regirá “al menos durante las próximas cuatro semanas”. El ajuste alcanza a la gasolina automotriz, el petróleo diésel vehicular y el gas licuado de petróleo vehicular, todos combustibles considerados dentro de la Ley 20.765, que regula el Mepco.

El cambio no fija de manera directa un alza o una baja en el valor final para los consumidores, pero sí modifica una variable central dentro del sistema que se utiliza para determinar el precio de referencia de los combustibles. En términos prácticos, se trata de una pieza clave en la forma en que se calcula el traspaso de las variaciones internacionales al mercado local.

La decisión marca además una diferencia respecto del esquema previo. Un documento de la Comisión Nacional de Energía publicado el 5 de marzo de 2026 mostraba que hasta ahora el número de semanas utilizado para establecer el precio de paridad era de dos semanas. Con el nuevo decreto, ese parámetro pasa a cuatro.

El decreto fue firmado por el Presidente José Antonio Kast y por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio del debate abierto por el alto costo fiscal del Mepco y la presión que ha generado el alza internacional del petróleo sobre las cuentas públicas y el bolsillo de los consumidores.