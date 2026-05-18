Camilo Escalona abandona la UCI: Líder socialista presenta mejorías tras días críticos por un agresivo cáncer

Durante esta jornada se reveló que Camilo Escalona, una de las figuras principales del Partido Socialista (PS), abandonó la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Indisa.

En Dirección a La Moneda, de CNN Prime, la periodista Francisca Cárdenas señaló que Escalona ha estado con un grave estado de salud debido a su agresivo cáncer de próstata.

No obstante, confirmó que en los últimos días presentó una mejoría, por lo que abandonó la UCI, pero aún debe mantenerse bajo revisión médica.

Pese a su diagnóstico, aseguró que el militante del PS sigue manteniéndose activo.

Escalona y el Partido Socialista

El militante de 70 años es conocido como uno de los hombres “duros” del Partido Socialista, desempeñándose como presidente del Senado entre 2012 y 2013.

A esto se le suma que encabezó el PS varias veces e incluso se mantiene como secretario general de la colectividad, según constató La Tercera.

Sin embargo, luego de que en 2024 fuera diagnosticado con cáncer de próstata, se alejó de la esfera pública.

“Muchos compañeros socialistas, de la izquierda y amigos míos, más allá de mi sector; de la Democracia Cristiana, de otros partidos de centro e independientes, me han preguntado por qué no he estado en la palestra pública en el curso de los últimos meses, y ello me obliga a informar que, efectivamente, tengo una dolencia catastrófica, que estoy en tratamiento contra el cáncer y que prefiero mantenerlo en el ámbito de la reserva”, reveló al medio antes citado.