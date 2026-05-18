Jefe del Banco BCI asegura que el Plan de Reconstrucción Nacional podría elevar el crecimiento sobre el 2% en 2027

El economista jefe del Banco BCI, Sergio Lehmann, analizó este lunes la caída del 0,5% del PIB del primer trimestre de 2026, la máxima registrada en el país desde la crisis subprime. Asimismo, abordó cómo podría impactar el Plan de Reconstrucción Nacional del gobierno en el crecimiento económico.

En conversación con Hoy es Noticia, el experto indicó que la expectativa de los bancos sobre la caída del PIB era más optimista que el resultado actual.

“Apostábamos efectivamente a una caída, pero fue algo más marcada de lo anticipado. El diagnóstico de alguna manera ya se estaba viendo y tenía que ver fundamentalmente con caídas que mostraron especialmente los recursos naturales. La minería cayendo, la agricultura y la pesca cayendo, pero también, si uno mira otros componentes de la demanda interna, se ve una desaceleración”, explicó Lehmann.

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Respecto a la caída de las exportaciones que el Banco Central enfatizó, dijo que estas se deben “a caídas de producción, factores de oferta que se denominan” en los sectores minero, agrícola y acuícola.

Precisó que en el caso de la industria minera esto no se debe a la demanda internacional de los minerales chilenos, ya que esta se va reflejando en el precio y la demanda, la cual sostuvo que “sigue muy sólida”.

“Hay también una caída en agricultura; en este caso es por una mala temporada en materia frutícola y también factores que tienen que ver con pesca, que también es un factor más bien asociado a recursos naturales. En parte, pareciera ser influenciado por la corriente de El Niño, que ha llevado a que la captura de algunas especies sea más baja”, señaló.

Si avanza la reforma, “hasta el próximo año podríamos tener tasas de crecimiento sobre 2%”

El economista del Banco BCI precisó que, para aspirar a una tasa de crecimiento económico alta, se debe fortalecer la industria de la construcción y el consumo de bienes. En esa línea, señaló que es importante fortalecer el crecimiento y “dar señales que, efectivamente, permitan ir dándole mayor robustez a nuestra economía en esa materia”.

Al ser consultado por el Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno, que busca impulsar la economía chilena, dijo que “si es que la reforma avanza, hay una mirada más positiva en materia de crecimiento hacia los próximos años; se genera un efecto virtuoso en términos de que genera un mejor ánimo y genera mayor apetito por nuevas inversiones“.

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Explicó que, en el caso de que el proyecto avance, sería durante el segundo semestre de este año que se empezarían a ver “mejores cifras, reforzando un mejor ánimo” en las inversiones. Además, las tasas de crecimiento del próximo año podrían ser sobre el 2%.

Respecto al destrabe de proyectos millonarios en el país, dijo que es un componente que, “en términos de ánimo, ya está contribuyendo y, hacia lo que viene, en la manera que se van destrabando proyectos, va a seguir siendo especialmente importante. Nosotros estamos previendo que para este año el crecimiento de inversión esté más cercano al 5%, muy alineado con lo que el propio Banco Central está estimando, y el próximo año probablemente vamos a seguir viendo un mayor dinamismo de esto”.

Fue en ese sentido que aseveró que “durante este año va a ser la inversión el principal componente que impulsa el crecimiento; por lo tanto, ese elemento es bien central; pero además de impulsar el crecimiento en el año en curso, genera también una mayor capacidad de crecimiento a largo plazo, porque la inversión permite implementar el capital de la economía”.

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Asegura que la demanda interna se está desacelerando

Lehmann enfatizó que la demanda interna se está desacelerando: “Si uno mira el consumo de bienes, prácticamente está estancado, digamos, sin crecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior. Los servicios sí mejoran, pero la inversión se desacelera. Es cierto también que hay una base de comparación exigente, pero el componente de construcción tiene una caída y eso, naturalmente, es una mala noticia”.

Sostuvo que el comercio está “ralentizado, ha ido perdiendo fuerza por el desempleo que está muy cercano a 9%. Es probable que esté sobre 9% en los próximos meses y ese es el gran motor para el consumo”.

En ese sentido, comentó que “es necesario estimular la construcción, que es muy intensiva en mano de obra; es necesario avanzar en reformas que permitan flexibilizar el mercado laboral de manera de apuntar a tasas de desempleo más bajas y de esa manera ir dinamizando el consumo”.