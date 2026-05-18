Camino a la ONU: Michelle Bachelet se reúne con presidente de Panamá en busca de apoyo a su candidatura

(EFE) – La expresidenta Michelle Bachelet se reunió este lunes con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, como parte de la gira internacional que realiza para promover su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante la reunión en el Palacio de las Garzas, ambos intercambiaron opiniones sobre el papel que debe desempeñar la ONU en el actual escenario geopolítico mundial, marcado por tensiones y conflictos internacionales, según un comunicado de la Presidencia panameña.

La nota no confirmó un eventual respaldo de Panamá a Bachelet, cuya visita se enmarca en los esfuerzos diplomáticos de la exgobernante chilena para sumar apoyos de cara al proceso de elección.

La expresidenta chilena (2006-2010 y 2014-2018) reconoció los esfuerzos de la Administración de Mulino para cerrar el paso fronterizo por la selva del Darién, una medida que, de acuerdo con el comunicado, supuso “un gran logro” ante el reto que supone la migración irregular.

Por su parte, Mulino destacó la relevancia de Chile, al señalar que el país sudamericano es el principal usuario latinoamericano del Canal de Panamá.

La exgobernante chilena llegó a la sede del Ejecutivo panameño acompañada por los embajadores en Panamá de México, Claudia Pavlovich, y Brasil, João Mendes Pereira, representantes de los países que respaldan su aspiración a liderar la ONU.

Chile retiró oficialmente su respaldo luego de que el expresidente Gabriel Boric impulsara inicialmente su nombre y el Gobierno de su sucesor, José Antonio Kast, considerara su candidatura “inviable“.

Bachelet, quien fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, compite actualmente por el cargo a la Secretaría General de la ONU con la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan y el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Para ser elegido, el candidato debe obtener el respaldo mayoritario de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, no ser vetado por ninguno de sus integrantes permanentes y, posteriormente, recibir la aprobación de la Asamblea General.