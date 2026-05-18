Restricción vehicular para el martes 19 de mayo: Revisa las patentes que tienen prohibido circular

Este martes se vivirá una nueva jornada de restricción vehicular, medida que se repite cada año durante el invierno.
Esta disposición forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC), impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente.
Su objetivo es reducir los niveles de contaminación en la temporada de bajas temperaturas, aplicándose de lunes a viernes entre las 07:30 y las 21:00 horas, excluyendo los feriados.
¿Qué patentes tienen restricción vehicular el martes 19 de mayo?
- Motocicleta antes del 2002: 0, 1, 2 y 3.
- Motocicleta antes del 1 de septiembre del 2010: 0 y 1.
- Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con sello verde: 0 y 1.
- Automóviles, station wagons y similares sin sello verde: 0, 1, 2 y 3.
- Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales de pasajeros: 0, 1, 2 y 3.
- Transportes de carga sin sello verde: 0, 1, 2 y 3.
¿Qué vehículos deben cumplir con la restricción vehicular?
- Según la norma, en la Región Metropolitana (Dentro de la Provincia de Santiago y comunas de Puente Alto y San Bernardo), la restricción afecta a autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y motocicletas inscritas antes de 2011.
- También aplica a vehículos sin sello verde y motos anteriores a 2002.
- Dentro del anillo Américo Vespucio, los vehículos sin sello verde tienen prohibición absoluta para circular, cualquiera sea el último dígito de la placa patente.
¿Hasta cuándo habrá restricción vehicular?
- La restricción vehicular 2026 se extenderá hasta el 31 de agosto.
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