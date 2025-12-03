Heriberto Urzúa y la tendencia “negativa” de la permisología: Los permisos ambientales hoy se demoran el doble que en 2014

En el marco del Encuentro Anual de la Industria, el primer vicepresidente de la Sofofa destacó que en la campaña presidencial volviera a cobrar relevancia la discusión sobre crecimiento económico, que a su juicio "es una causa social, no un tema técnico".

Este martes se lleva a cabo un nuevo Encuentro Anual de la Industria organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), que este año llevó por lema “Chile converge: el futuro nos reúne”.

La edición de este año del encuentro es el último de esta administración para el Presidente Gabriel Boric, siendo a su vez la última instancia que tendrá de cara a la industria.

Para el primer vicepresidente de la Sofofa, Heriberto Urzúa, el encuentro de este año busca ser un nuevo momento para la reflexión de la industria respecto del crecimiento y los desafíos del corto y largo plazo. En ese sentido, destacó que durante la campaña presidencial volviera a ser tema de discusión el crecimiento económico: “es algo vital, ya que un punto en crecimiento significa empleo, motivación, autoestima de las personas, significa muchas cosas. Es imposible que no estuviera en otra campaña”.

“El crecimiento es una causa social, no es un tema técnico”, agregó Urzúa.

Consultado sobre el proyecto que Cenco Malls desistió de realizar en Vitacura, el primer vicepresidente de la Sofofa señaló que hay particularidades específicas de este caso, pero que en general el tema de permisos ha seguido una “tendencia negativa” con el paso de los años.

“Para que tengas una idea, los permisos del punto de vista ambiental hoy día se demoran más del doble de lo que se demoraban el año 2014. Entonces, hemos ido en una tendencia tremendamente negativa”, afirmó Urzúa.