Mathias Klotz, arquitecto, afirma que “aquí hay más trabas que en Europa” en materia de permisos

El experto abordó en Influyentes lo que hay detrás del desafío de recuperar espacios públicos en el país, sobre todo en los centros urbanos como el centro de Santiago o el de Valparaíso. En ese sentido, destacó lo que Territoria busca hacer en la Bolsa de Comercio como un ejemplo de recuperación.

En un nuevo Influyentes con Paula Escobar hablamos sobre el estado actual de nuestras ciudades y el diagnóstico a la fecha junto con el arquitecto Mathias Klotz.

El exdecano de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales se refirió al progreso o no de la recuperación de las principales ciudades sobre todo tras el estallido social de 2019, afirmando que cada lugar que es abandonado por el Estado es tomado por alguien más.

A su juicio, ha existido falta de voluntad por parte de las autoridades para concretar una recuperación total de los espacios públicos de, por ejemplo, los centros de Santiago y de Valparaíso.

“A la fecha ha sido falta de voluntad, de entender bien el problema y poner los incentivos correctos. No creo que sea imposible”, comentó Klotz, recordando lo que fue la declaración del puerto de Valparaíso como patrimonio de la humanidad por parte de Unesco y cómo eso influyó en que se encaminara a ser mejor ciudad.

En ese sentido, los incentivos para quienes busquen participar de dicha recuperación de lo público son clave. “Mi sensación es que el centro de Santiago se ha ido recuperando. Y hay focos puntuales donde habría que concentrarse”, dijo el profesional.

Recuperación de espacios públicos

Un ejemplo de buena práctica para la recuperación de espacios públicos que reconoce Klotz es la de Montevideo, que aplicó un plan que les permitió revivir ciertos lugares de la ciudad. En contraposición, mencionó, el “malísimo” plan de la administración de Jaime Ravinet entre el 90 y el 2000: “fue un plan que apostó por el repoblamiento de Santiago pero hecho desde la macroeconomía. Todas esas torres que vemos y todos esos ghettos verticales son producto de eso. Lo peor que pasó es que las primeras casas en caer fueron las más grandes, entonces lo primero que hicimos fue destruir lo mejor del centro”.

“Empezamos a construir una ciudad como la periferia de San Pablo, que debe ser una de las peores periferias de la Tierra, que es lo que tenemos. Todavía no nos damos cuenta del problema que tenemos: es una bomba de tiempo gigantesca lo que hay en el centro de Santiago”.

Algo de esto también tiene que ver con cómo funciona la entrega de permisos, donde un inversionista podría desistir de un proyecto solo por lo extenso en el tiempo que será.

“Aquí hay más trabas que en Europa. Y además absurdas, porque aquí el sentido común es algo que se perdió”, comentó Klotz. Un ejemplo positivo de cómo funciona la permisología es el de Uruguay, afirmó.

Ejemplo de la Bolsa de Comercio

Recientemente se confirmó la promesa de compraventa de la Bolsa de Comercio y Territoria, firma que estuvo detrás del Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y que buscará implementar un plan similar en el edificio histórico de La Bolsa con Bandera.

“Me parece magnífico. Ojalá hubieran más Territoria. Ojalá hubiera alguien que se hiciera cargo del Club de la Unión y así sucesivamente porque eso es lo que necesita el centro. Necesita vida. Si vemos, por ejemplo, lo que hizo Territoria en el MUT a mí me parece un proyecto absolutamente notable”, aseguró el arquitecto.