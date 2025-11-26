Bolsa de Comercio de Santiago firma promesa de compraventa con Territoria: Esto se sabe de la venta del histórico edificio

La empresa Territoria suscribió un contrato de promesa de compraventa con la Bolsa de Comercio de Santiago para la adquisición de su histórico edificio en el centro de Santiago. Se trata de la misma empresa que desarrolló el proyecto del MUT en la comuna de Las Condes.

La firma Territoria suscribió un contrato de promesa de compraventa con la Bolsa de Comercio de Santiago para la adquisición de su edificio histórico, ubicado en calle Nueva York, en pleno centro de la capital.

Se trata de la misma empresa que lideró el proyecto del Mercado Urbano Tobalaba (MUT) en la comuna de Las Condes.

Según informó la compañía, esta operación se enmarca en las negociaciones comunicadas a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el pasado 18 de agosto de 2025, y quedará sujeta al cumplimiento de las etapas regulatorias y contractuales correspondientes.

En el hecho esencial enviado a la CMF se detalló que el “precio de venta pactado es de UF 320.000 (más de $12.600 millones), del cual el 50% será pagado al momento de la celebración del contrato de compraventa, y el saldo de precio, en el plazo de 12 meses contado desde la fecha de la compraventa, debidamente garantizado mediante una garantía otorgada por una institución financiera”.

Además, sostuvo que la celebración del contrato de compraventa estará sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones suspensivas, relacionadas con la obtención de los permisos y autorizaciones necesarias para que el comprador pueda intervenir el edificio, así como la aprobación definitiva de los títulos de dominio del inmueble.

“Todas estas condiciones deberán cumplirse dentro del plazo máximo de 18 meses contado desde la celebración del ‘Contrato de Promesa’”, precisó el escrito.

Respecto al proyecto, desde Territoria explicaron que este tiene como propósito una regeneración urbana, “orientada a poner en valor el patrimonio arquitectónico del edificio y a reactivar la vida social y ciudadana del centro de Santiago”.

En esa línea, adelantaron que “la iniciativa contempla una reconversión respetuosa del inmueble, manteniendo su identidad icónica y habilitando nuevos usos contemporáneos que lo abran nuevamente a la comunidad”.

El gerente general y socio de Territoria, Ignacio Salazar, sostuvo que “el edificio de la Bolsa es una de las piezas más valiosas del patrimonio urbano de Santiago. Nuestro compromiso es honrar su historia y, al mismo tiempo, proyectarlo hacia el futuro: abrirlo, activarlo y devolverlo a la vida cotidiana de la ciudad”.

“Queremos que vuelva a ser un punto de encuentro ciudadano, un lugar que combine cultura, comercio y espacio público, y que contribuya a revitalizar el corazón histórico de Santiago”, concluyó.