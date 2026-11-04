Dólar se desploma más de $15 y rompe la barrera de los $970 tras minuta del Banco Central y triunfo demócrata en EE.UU.

El dólar cerró este miércoles 4 de noviembre en $965,59, con una caída de $15,1 respecto de la jornada anterior. El retroceso se produjo luego de que el Banco Central publicara la minuta de su última reunión de política monetaria y en medio de un debilitamiento global de la divisa estadounidense, tras el triunfo demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos.

La minuta reveló que, aunque la decisión de mantener la tasa de política monetaria (TPM) en 4,5% fue unánime, los cinco consejeros evaluaron como plausible subirla en 25 puntos base, hasta 4,75%, ante el aumento de las presiones inflacionarias. Una tasa más alta en Chile hace más atractivo invertir en pesos, lo que tiende a fortalecer a la moneda local.

En el plano internacional, el petróleo registró una fuerte caída. El WTI, referencia para Estados Unidos, se desplomó 8,15%, hasta US$ 88,26 por barril, mientras que el Brent, de referencia en Europa, cayó 8,11%, hasta US$ 95,20, en medio del avance de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Según Agustín Vargas, analista de mercados de Capitaria, el factor local fue determinante, ya que la minuta entregó una señal más restrictiva que la del comunicado. Tras su publicación, las tasas swap nominales subieron hasta 6,7 puntos base, justo cuando las tasas en el resto del mundo retrocedían, lo que amplió el diferencial a favor del peso.

Petróleo cae más de 8% y el dólar global se debilita

Vargas agregó que el mercado interpreta el control demócrata de ambas cámaras como un escenario de menores presiones inflacionarias, lo que debilita al dólar frente a sus pares. En esa línea, el índice dólar (DXY), que mide el valor de la divisa frente a una canasta de monedas, se mantuvo en torno a los 101,4 puntos, su menor nivel en cinco semanas. A su vez, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó hasta la zona de 4,9%.

El analista sostuvo que un petróleo más barato reduce la demanda de divisas de una economía importadora de energía como la chilena. Por su parte, el cobre subió 0,64% en la Bolsa de Metales de Londres, hasta US$ 6,44 la libra, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

En cuanto a los datos de Estados Unidos, el informe de empleo privado ADP mostró la creación de 86 mil puestos de trabajo en octubre, por sobre los 67 mil esperados, mientras que el índice ISM de servicios llegó prácticamente en línea con lo previsto.

¿Qué puede pasar con el dólar en los próximos días?

Joaquín Martínez, account manager de la aplicación de inversiones XTB, señaló que el peso podría extender su recuperación en el corto plazo: “El control demócrata de ambas cámaras del Congreso reduce las expectativas de expansión fiscal en EE. UU., lo que presiona los rendimientos del Tesoro, con el bono a 10 años cerca de 4,90%, y debilita al dólar global, con el DXY en 101,37. A esto se suma un Banco Central de Chile con sesgo restrictivo, cuya minuta mostró que el Consejo evaluó subir la TPM a 4,75%”.

Sin embargo, Martínez advirtió que existen riesgos para este escenario. “El primero es una Fed que el mercado aún ve subiendo tasas en diciembre. El segundo son las negociaciones entre EE. UU. e Irán (…) un quiebre en las conversaciones reactivaría la prima de riesgo en el crudo”, sostuvo.

En lo técnico, Martínez indicó que el dólar perforó la zona de $970 y apunta ahora a cerca de $963, nivel que coincide con un soporte relevante. En tanto, un regreso sobre $976 neutralizaría la tendencia a la baja.

De cara a los próximos días, el mercado estará atento a las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos, que se publican este jueves.

“La prueba clave, sin embargo, llega el viernes con el IPC de octubre en Chile y el informe de empleo estadounidense, dos datos capaces de redefinir la tendencia del tipo de cambio de cara a la próxima semana”, concluyó el analista.