Corte de Temuco confirma condenas contra hijo de Héctor Llaitul y otros cuatro imputados por atentados en Lautaro

Esta tarde, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de nulidad, presentado por la defensa de cinco condenados, entre otros delitos, por incendio reiterado, en atentados en un predio forestal en Lautaro en noviembre de 2022.

Tras ello, se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco en contra de Jorge Andrés Caniupil Coña, Pelentaro Héctor Llaitul Pezola —hijo del cabecilla de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul—, además de Juan Carlos Mardones Sáez, Luis Darío Fuenzalido Enero y Luis Guillermo Menares Chanilao.

Las penas bordean los 18 años de presidio efectivo, tras ser declarados autores de los delitos de incendio reiterado, secuestro, hurto, además del porte ilegal de municiones.

La sentencia fue dictada en julio de este año y detalla 7 años de presidio, más el pago de una multa de 10 UTM por el delito reiterado de incendio, 3 años y un día por secuestro, otros 3 años y un día por hurto, a lo que se agregan 541 días por el mismo delito cometido en otra situación.

En tanto, Llaitul Pezoa y Mardones Sáez fueron condenados a 541 días de presidio por el porte ilegal de municiones.

Los otros condenados fueron absueltos de los cargos por porte ilegal de arma de fuego convencional, porte de armas de fuego prohibidas, además de disparos injustificados.