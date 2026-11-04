Llega a los cines “Caballo Salvaje 9”, la película de Martin McDonagh rodada en Isla de Pascua que promete arrasar en la temporada de premios

Es 1973 en Chile, y en medio de la tensión política que antecede al Golpe de Estado, un veterano espía de la CIA y su joven aprendiz llegan a Isla de Pascua para lo que promete ser la última misión del agente, a quien le queda poco tiempo. Bajo la mirada de los moai y los impresionantes paisajes del ombligo del mundo, Rapa Nui se convierte en un personaje más de una historia llena de secretos, acción y comedia.

Esta es la premisa de la nueva película del reconocido director anglo-irlandés, conocido por cintas como “Los espíritus de la isla” y “Tres anuncios por un crimen”. El resultado es una película que combina la sátira con la acción y que fue aplaudida durante 14 minutos en el Festival de Venecia, consolidándose como una de las grandes candidatas de la próxima temporada de premios.

“Visité Isla de Pascua hace 15 años con la esperanza de que pudiera transformarse en un personaje de una película”, comentó McDonagh en conversación con CNN Chile. “Escribí algunas versiones de una historia, pero nada funcionó hasta que empecé a pensar en lo que hizo la CIA en Chile en 1973. Combinar esos dos elementos fue lo que hizo que la historia realmente tomara forma. Fue uno de los rodajes más felices y espirituales que he tenido”.

Talento chileno a los ojos del mundo

La presencia chilena no se limita al paisaje. El talento nacional tiene un rol decisivo en la historia de la mano de Mariana Di Girolamo, quien interpreta a Mónica, una joven universitaria de posturas revolucionarias que confronta directamente la mirada geopolítica de los agentes norteamericanos.

“Ni en mis sueños más locos pensé que iba a vivir una experiencia así”, dijo Di Girolamo en conversación con CNN Chile. “Agradezco mucho el gesto que tuvo Martin de elegir a una actriz chilena para representar este rol. Si no hubiera sido yo, podría haber sido otra, pero siento que hay un gesto en poner a una chilena para contar esta historia y encarnar este personaje”.

La interpretación de Di Girolamo ha sido muy aclamada por Hollywood y ya se habla de un eventual camino hacia los premios Óscar.

El rodaje en Rapa Nui

Las películas rodadas en Isla de Pascua se pueden contar con los dedos de una mano. Desplegar un rodaje hollywoodense en un territorio tan frágil y remoto no fue una tarea simple: grabar en la isla implicó coordinaciones inéditas para proteger el patrimonio arqueológico y natural.

En este proceso, el rol de la Comunidad Indígena Ma´u Henua, encargada de administrar el Parque Nacional desde 2016, fue clave para fiscalizar y resguardar la memoria ancestral del territorio. “La película se grabó sin interrumpir el libre funcionamiento del parque. Ellos tenían un permiso especial, pero de todas formas no fue invasivo. Todo fue con respeto y con total conocimiento del parque”, señaló Apolo Osorio, integrante de Ma´u Henua.

Durante semanas, la presencia del equipo alteró el ritmo cotidiano de Hanga Roa. El rodaje se convirtió en un importante motor de empleo para la isla, al integrar a vecinos que trabajaron en labores logísticas y de producción, e incluso participaron directamente como extras en escenas clave.

Una de las locaciones con mayor protagonismo es el Hotel Nayara Hangaroa. Con una arquitectura inspirada en las aldeas ceremoniales y los volcanes de la zona, el complejo no solo sirvió como refugio para el equipo, sino también como escenario real de la cinta: sus habitaciones, el restaurante y la recepción se transformaron en el centro de operaciones de la trama. “Nosotros actuamos con total naturalidad. Llegó a pasar que ellos se movían por el hotel como si fuera su propia casa. Llegamos a ver a John Malkovich apareciendo por la recepción o por el bar, se instalaba súper tranquilo”, relató el gerente general del hotel.

Con un balance perfecto entre comedia y suspenso político, en un escenario pocas veces visto en las grandes producciones de Hollywood, “Caballo Salvaje 9” no sólo pone a Rapa Nui en la vitrina del cine global, sino que posiciona a Chile en el centro de una de las producciones cinematográficas más comentadas del año.