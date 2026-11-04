Diputado Schalper (RN) pide revisar estrategia del Gobierno tras polémica por Rabat y llama a “evitar tanto ruido ambiente”

Esta tarde, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, abordó la controversia que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores y planteó la necesidad de realizar una evaluación política del Gobierno de cara al próximo año.

En conversación con Hoy es Noticia, el parlamentario reconoció que la controversia del ministro Rabat es “un error político grave” y sostuvo que la crisis evidenció problemas en la conducción del Ejecutivo.

Sin embargo, Schaper distinguió entre las responsabilidades políticas y las eventuales infracciones constitucionales del secretario de Estado, descartando que existan fundamentos suficientes para una acusación constitucional.

“Evidentemente, todos estamos conscientes de que eso ha sido un error político grave, pero de ahí a que alguien estime que eso es una infracción constitucional, a mí me parece que hasta el mismo Luis Cordero, con mucha honestidad intelectual, ha reconocido que eso no es así”, explicó.

#HoyEsNoticiaCNN | Diputado Diego Schalper (RN) sobre la acusación constitucional contra el ministro Rabat: “Evidentemente todos estamos conscientes de que eso ha sido un error político grave, pero de ahí a que alguien estime que eso es una infracción constitucional, a mí me parece que hasta el mismo Luis Cordero, con mucha honestidad intelectual, ha reconocido que eso no es así”. @matiburgos 💻https://t.co/6pcbQV3om7 — CNN Chile (@CNNChile) November 4, 2026

El representante del Distrito 11 se refirió a la decisión del mandatario de mantener al secretario de Estado, pese a los cuestionamientos que han surgido desde sectores oficialistas, señalando que “yo tengo la sensación, no tengo la certeza, pero tengo la sensación, que acá el Presidente le ha dicho al Ministro Rabat que de alguna manera, valiéndose de las redes que ha construido en el Parlamento (…) él tenga la oportunidad de reivindicarse por la vía de corregir esto legislativamente“.

En esa línea, Schalper sostuvo que el problema trasciende la actuación del ministro y cuestionó que una decisión con consecuencias políticas no haya contado con una revisión más profunda desde el Ejecutivo.

“Lo que ha ocurrido en Justicia, en mi modesta opinión, es expresión de un problema político mayor”, dijo.

#HoyEsNoticiaCNN | Diputado Diego Schalper (RN) por la crisis en justicia y las rebajas de condenas: “Lo que ha ocurrido en justicia es expresión de un problema político mayor, que es por qué una decisión que tiene clara connotación política no tiene el chequeo, por ejemplo, del segundo piso o de una estructura política más sofisticada”. @matiburgos 💻https://t.co/6pcbQV3om7 — CNN Chile (@CNNChile) November 4, 2026

Evaluación del gabinete

En medio de esta controversia, el parlamentario planteó que el Gobierno debería revisar su diseño político y la composición de sus equipos de cara al siguiente año. Consultado por la posibilidad de un cambio de gabinete o de una modificación en el denominado Segundo Piso, además añadió que se necesita una estructura que entregue mayor cohesión a las fuerzas oficialistas.

“Terminado el año 2026, tenemos que hacer una evaluación y, pensando ya en el 2027, tenemos que lograr que haya un diseño político que permita más cohesión de las fuerzas oficialistas, que permita una estrategia política mucho más nítida y que nos evite tanto ruido ambiente como el que hemos tenido en 2026“, agregó.

Schalper dijo que el criterio debería ser privilegiar la experiencia para conducir procesos y articular las agendas del Gobierno, ejemplificando el desempeño de la ministra de Energía, Ximena Rincón, a quien destacó por su manejo político.

“Construir gobierno requiere experiencia, requiere cohesión y requiere generar las condiciones para que aquellos que componen este 58% se sientan cómodos en la gestión de gobierno”, cerró.