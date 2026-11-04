“Estamos afinando los detalles”: Embajador de China en Chile confirma cita entre el Presidente Kast y Xi Jinping en la APEC

El embajador chino en Chile, Niu Qingbao, confirmó que el presidente José Antonio Kast sostendrá una reunión con su homólogo de China, Xi Jinping, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Qingbao reveló en CNN Prime que se programó una reunión entre ambas autoridades: “Se va a realizar (…) Estamos afinando los detalles de la reunión“, afirmó.

#CNNPrime | Embajador de China en Chile, Niu Qingbao, anuncia eventual reunión bilateral entre Xi Jinping y José Antonio Kast en el marco de la APEC: “Estamos en el proceso de finalizar la reunión bilateral entre ambos presidentes. Creo que esta es una muy buena oportunidad para que los dos jefes de Estado se conozcan personalmente, porque se han escrito”. @tv_monica 💻https://t.co/6pcbQV3om7 — CNN Chile (@CNNChile) November 4, 2026

China será la anfitriona de la edición de este año de la cumbre, que se realizará en Shenzhen durante el mes de noviembre y contempla la visita del líder del Partido Republicano. Allí se llevará a cabo la primera reunión bilateral de Kast con el presidente de la República Popular China.

De acuerdo con el diplomático, no será la primera vez que las autoridades han conversado, ya que indicó que se “han escrito” en otras ocasiones, aunque remarcó que será una “buena oportunidad” para que los dos se conozcan personalmente.

“Estamos en el proceso de finalizar la reunión bilateral entre ambos presidentes. Y creo que esta es una muy buena oportunidad para que los dos jefes de Estado se conozcan personalmente, porque se han escrito”, señaló.

“Creemos que China y Chile, como miembros importantes de APEC, tenemos un interés directo en trabajar juntos por una comunidad de Asia-Pacífico que prospere en conjunto. Así que esperamos que nuestros dos países unan esfuerzos para apoyar el libre comercio y el multilateralismo y hacer de Asia-Pacífico un lugar mejor para vivir”, sostuvo.

Al ser consultado sobre cuáles podrían ser los temas centrales que se discutirán en la reunión, Qingbao respondió: “Los dos presidentes intercambiarán opiniones sobre la evaluación general de nuestra relación bilateral”.

“Nos alegra ver que esta relación bilateral está entre las mejores. (…) Y nuestra relación ha sido muy estable y se ha ido fortaleciendo a través de distintos gobiernos, a través de distintas líneas partidarias”, agregó.

El encuentro se concretará luego de que Chile confirmara su suscripción al Escudo de las Américas y mientras evalúa sumarse a la Coalición de las Américas contra los Cárteles, ambas iniciativas impulsadas por el mandatario estadounidense Donald Trump.

Además, indicó que ha sostenido reuniones con Kast en algunas ocasiones y que le “impresiona su política de continuar no solo la política de una sola China, sino que también está comprometido con seguir fortaleciendo la relación general entre China y Chile”.

Candidatura a la ONU e informe sobre DD.HH.: La posición de Pekín frente a Michelle Bachelet

Qingbao se refirió igualmente a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet para dirigir la Secretaría General de la ONU. Precisó que la opinión del Gobierno chino sobre su candidatura fue que “todas las personas son libres de decidir si postulan a un cargo público. No creo que China esté en posición de respaldar a uno u otro“.

“Pero sí valoramos las muy buenas relaciones que tuvieron los dos países cuando la señora Bachelet fue presidenta en dos ocasiones”, enfatizó.

Aunque evitó realizar evaluaciones sobre la postulación de Bachelet, sí comentó el informe que realizó sobre las violaciones a los derechos humanos en China contra la minoría uigur que publicó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas el 31 de agosto de 2022 bajo la gestión de la exmandataria.

“Leí su informe, también di a conocer mi opinión, y sigo pensando que ese informe se debió a una presión injusta de algunas fuerzas occidentales“, sostuvo.

Aseguró que “algunas de las acusaciones de algunas organizaciones occidentales no se basaban en hechos, sino en mentiras, puras mentiras“. Asimismo, recalcó que la exmandataria “publicó una declaración antes de ese informe que estaba más cerca de la verdad”.

Al ser interrogado sobre si dicho informe podría haber provocado que China vetara su candidatura, se limitó a responder: “No estoy en posición de comentar las candidaturas a secretario general de las Naciones Unidas. Pero sí creo que algunas de las afirmaciones de ese informe no se basaban en hechos verdaderos y que eran así por una presión injusta y externa“.

Revisa la entrevista completa