Contraloría detecta pagos por raciones no entregadas y multas sin cobrar en Programa de Alimentación Escolar de Junaeb

La Contraloría General de la República (CGR) evidenció las irregularidades detectadas en el Programa de Alimentación Escolar de Junaeb, las cuales fueron expuestas ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Según informó Radio Biobío, entre las anomalías detectadas se encuentran: pagos por raciones de alimentos que nunca fueron entregadas, multas pendientes de cobro y deficiencias en la fiscalización de contratos.

La instancia investigará el funcionamiento del programa entre los años 2019 y 2023, en medio de cuestionamientos por el uso de recursos públicos.

En tanto, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, afirmó que se identificaron “35 pagos por $209 millones que estaban sin los ajustes definitivos, entre 10 y 19 meses. Yo creo que es una de las deficiencias principales, y ahí hay pérdida del patrimonio público”.

Además, se encontraron multas pendientes de cobro y modificaciones contractuales sin el debido control.

Uno de los antecedentes más relevantes es que el 82,6% de las observaciones de una de las principales auditorías continúa sin resolverse.

En este punto, uno de los diputados presentes en la cita, Ricardo Neuman (UDI), dijo que hay que reconocer cuáles son los cambios judiciales que deberán impulsar para terminar con estas irregularidades.

Ahora, la Contraloría comenzó los procedimientos disciplinarios y remitió estos antecedentes al Ministerio Público, mientras la comisión continúa realizando sus últimas sesiones.