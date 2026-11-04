UDI respalda al ministro Rabat y califica acusación constitucional como una de las “actuaciones más mezquinas y deplorables de un sector de la política chilena”

Esta noche, la Comisión Política de la Unión Demócrata Independiente (UDI) manifestó su respaldo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la controversia por las rebajas de condenas a condenados por delitos sexuales contra menores, y cuestionaron la acusación constitucional anunciada por las bancadas de oposición en su contra.

A través de una declaración pública, el comité político sostuvo que el libelo acusatorio no cuenta con fundamentos jurídicos y señalaron a la oposición por utilizar el caso con fines políticos.

En el documento, afirmaron que “no existen fundamentos constitucionales ni legales que justifiquen la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la dictación de los decretos que concedieron 56 rebajas de condenas”.

Además, la colectividad cuestionó el actuar de las bancadas opositoras, asegurando que “han optado por impulsar una ofensiva política que solo viene a reflejar un total desprecio por el sufrimiento de los menores y sus familias que han sido víctimas de los crímenes más horribles y deleznables que se pueden cometer contra la infancia”.

La Comisión Política también apuntó contra el Partido Comunista, aludiendo al voto de Marcos Barraza, integrante de la comisión de Constitución, quien votó en contra de una iniciativa legal relacionada con la posibilidad de que condenados por delitos sexuales contra menores puedan recuperar su libertad.

Tras ello, sostuvieron su posición argumentando que “queda demostrado cuando el representante del Partido Comunista vota en contra de la ley para que nunca más pueda salir en libertad un violador de menores”.

En esa línea, la UDI señaló que esta acusación constitucional “puede convertirse en una de las actuaciones más mezquinas y deplorables de un sector de la política chilena“.

“A nuestros niños y jóvenes se les protege; jamás se les utiliza como un medio para obtener réditos políticos. Ese es el principio que debe orientar a todos los sectores y que, como UDI, hemos sostenido inquebrantablemente a lo largo de nuestra historia”, cerró el escrito.