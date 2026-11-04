“Al Presidente Piñera jamás se le pasó por la cabeza cercenar sus atribuciones ni cuestionar su financiamiento”: Director del INDH cuestiona reforma de Kast

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, volvió a apuntar contra el proyecto del Gobierno de José Antonio Kast que busca reformar el organismo.

Ljubetic intervino ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde manifestó sus principales reparos al proyecto legislativo impulsado por La Moneda.

“La contraparte de una institución de derechos humanos es, por excelencia, el Poder Ejecutivo, al que administra el Estado, al que le hacemos reproches, recomendaciones o entramos en contradicción. Y, por lo tanto, el tener en el seno una capacidad de decisión condicionada por el Ejecutivo contradice la autonomía con la que debe actuar una institución“, remarcó.

El director también cuestionó la disposición contemplada en la reforma para eliminar la facultad del instituto de presentar querellas criminales, así como la posible reducción de su presupuesto solicitada por parlamentarios oficialistas.

En esa línea, aseguró que el organismo ha sostenido una “relación incómoda” con la mayoría de los gobiernos, desde el de Michelle Bachelet hasta el de Gabriel Boric, aunque hizo énfasis en la gestión del expresidente Sebastián Piñera.

“Al Presidente Piñera, al que le reprochamos su responsabilidad en la más grave vulneración de derechos humanos que, a juicio de la unanimidad del consejo de esa época, se produjo en el contexto de esa crisis, jamás se le pasó por la cabeza eliminar al INDH, cercenar sus atribuciones ni mucho menos cuestionar su financiamiento“, sostuvo.

Destacó que “por el contrario, nos puso financiamiento adicional en ese tiempo para atender a las víctimas de la crisis social”.

Así las cosas, puntualizó que la iniciativa “se aleja tanto de los principios de París como de las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial a las que alude ese mismo proyecto”.