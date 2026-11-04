Mas defiende al sector tras dichos de Quiroz sobre “lastre minero”: “La palabra tiene una connotación bien negativa”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró estar en desacuerdo con el término “lastre minero” que utilizó el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, al cuestionar el desempeño del sector.

Aunque concordó en que el sector atraviesa una crisis productiva, Mas marcó distancia con su par de Hacienda en conversación con T13.

“La verdad es que la palabra ‘lastre’ es una palabra que tiene una connotación bien negativa. Efectivamente, este año tenemos un problema de producción en el sector minero relevante: según las estimaciones de Cochilco, vamos a estar un poquito por abajo de los 5 millones de toneladas, cosa que se recupera el próximo año”, remarcó.

No obstante, reparó en que “si uno contara las dos historias, la minería va a aportar probablemente este año un récord en impuestos. Esos impuestos nos permiten, la verdad, financiar una parte relevante de lo que es el presupuesto nacional; nos permiten lograr las metas que está logrando muy bien Hacienda”.

Así las cosas, sostuvo que “el impulso que le está dando a la economía chilena y que le ha dado por muchos años es muy relevante como para castigar con un término tan negativo el esfuerzo que hace la minería y el compromiso que tiene con el país“.

Asimismo, manifestó comprender las críticas que provocaron las declaraciones de Quiroz en el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco.

Cabe recordar que el dirigente rechazó el calificativo de Quiroz y sostuvo en una carta publicada en El Mercurio que “lejos de frenar, la minería está tirando del carro de una economía que sin duda podría crecer más”.

“Todo el sector, la verdad es que quedó muy preocupado por una parte de la visión sobre el sector minero, y no por la otra parte, que es el vital aporte a las arcas fiscales, a la actividad y al empleo”, comentó Mas al respecto.