Embajador chino por cable submarino: “El gobierno anterior pausó este proyecto bajo presión de Estados Unidos, eso fue injusto y un abuso”

El embajador chino en Chile, Niu Qingbao, criticó este miércoles las sanciones que Estados Unidos aplicó a autoridades del Gobierno del expresidente Gabriel Boric debido al proyecto de cable submarino de fibra óptica Chile-China Express (CCE).

En CNN Prime, el embajador chino calificó como “injusto” y “un abuso” contra el Gobierno chileno el actuar de la administración de Donald Trump.

“El gobierno anterior pausó este proyecto bajo presión de Estados Unidos. Eso fue injusto. Eso fue un abuso, una ampliación excesiva del concepto de seguridad nacional por parte de Estados Unidos“, arremetió.

#CNNPrime | Embajador de China en Chile, Niu Qingbao, sobre la paralización del proyecto de cable submarino chino: “El gobierno anterior pausó este proyecto bajo presión de Estados Unidos. Eso fue injusto, fue un abuso, una ampliación excesiva del concepto de seguridad nacional por parte de Estados Unidos”. @tv_monica 💻https://t.co/6pcbQV3om7 — CNN Chile (@CNNChile) November 5, 2026

Cabe recordar que la iniciativa, que busca conectar Valparaíso con Hong Kong, fue criticada por la gestión de Trump, ya que sostenía que representaba una supuesta amenaza para su seguridad nacional.

Qingbao volvió a descartar la acusación de Estados Unidos y aseguró que “las afirmaciones de que ese proyecto representa una amenaza potencial para la seguridad nacional de cualquier país no son ciertas”.

Respecto al futuro de la iniciativa, manifestó que le alegra “ver que había pasado por un largo período de consideración. Y, por supuesto, esto es ante todo un proyecto comercial. Cualquier cosa que pueda avanzar en este país tiene que ser transparente. Tiene que operar dentro de los límites de las leyes de Chile”.

“Las autoridades chilenas nunca me han dicho que el proyecto (de cable submarino) se haya terminado”

Asimismo, desmintió las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien indicó que se detuvo la tramitación del proyecto.

“La información que recibí fue que hacía falta más, como, evaluación. Más tiempo para evaluar. (…) Las autoridades chilenas nunca me han dicho que este proyecto se haya terminado. Lo que yo sé es que se está considerando y, por supuesto, deseo que este proyecto reciba luz verde pronto, más temprano que tarde, porque mientras antes, más beneficio comercial traerá a nuestras dos economías”.

Confirmó que la solicitud de China Mobile sigue en proceso e igualmente cuestionó los dichos de Judd respecto de que la iniciativa no era segura para el país: “No es una amenaza a la seguridad nacional de nadie. Si lo es, ¿cómo explica que enormes cantidades de datos se transmitan desde Norteamérica a todo el mundo, a China? También hay importantes cables submarinos entre China y Estados Unidos”, remarcó.

Descartó, además, que el Gobierno de José Antonio Kast decida cancelar el proyecto. “No creo que este gobierno vaya a cancelar el proyecto (…) Porque este es un proyecto que responde a las necesidades mutuas de nuestros dos países. Es para nuestro beneficio mutuo. Es legítimo. Es transparente. Las autoridades chinas y chilenas saben que no tiene impacto en la seguridad nacional”, aseguró.

Embajador chino asegura que autoridades chilenas le garantizaron que Chile “no tomará partido” entre EE.UU. y China

Sobre la adhesión del país al Escudo de las Américas, indicó que tiene “confianza en que Chile mantendrá sus derechos soberanos, su autonomía política y su capacidad de saber qué corresponde a sus intereses de seguridad nacional y qué no”.

Comentó que ha estado en comunicación con distintas autoridades chilenas, quienes le aseguraron que “no toman partido y valoran ambas relaciones“, tanto con Estados Unidos como con China. Asimismo, le confirmaron que Chile tomará una posición más neutral en la relación entre ambas naciones.

#CNNPrime | Embajador de China en Chile, Niu Qingbao, sobre la postura de Chile y el principio de neutralidad internacional entre Estados Unidos y China: “El mensaje que recibí de las autoridades chilenas es que no toman partido. Y valoran ambas relaciones”. @tv_monica 💻https://t.co/6pcbQV3om7 — CNN Chile (@CNNChile) November 5, 2026

Sin embargo, puntualizó: “Nos oponemos firmemente a cualquier esfuerzo por intentar cortar la cooperación con China. Y tampoco creo que esto pueda concretarse, porque sí creo que los países de la región saben qué es lo que más les conviene y saben que es importante mantener su soberanía y su derecho soberano a elegir socios internacionales”.

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