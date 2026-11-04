De la desconfianza a una alianza estratégica: El respaldo de Daniel Manouchehri a Ximena Lincolao que sorprende a La Moneda

En medio de la crisis interna que vive el Ministerio de Ciencia por las diferencias que irrumpen entre la ministra Ximena Lincolao y la subsecretaria de la cartera, Carolina Rossi, la secretaria de Estado habría sumado un respaldo impensado en el Congreso Nacional: el diputado del Partido Socialista Daniel Manouchehri.

Manouchehri lidera la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados y sería en esta instancia donde la ministra y el parlamentario se habrían acercado, según consignó La Tercera.

De acuerdo con fuentes de la administración, Lincolao inicialmente miraba con distancia y sospecha a la bancada de parlamentarios de izquierda, principalmente por sus posturas frente al estallido social.

Incluso la figura de Manouchehri no entraba en su círculo de confianza, de hecho, Lincolao advertía en privado a su equipo que había que mantener resguardos con él, reveló el medio antes citado.

No obstante, obligada a ganar terreno en el Congreso, la ministra combinó esa cautela con una apertura táctica hacia figuras de la oposición para avanzar en iniciativas como la ley de IA y la regulación de los deepfakes.

Sin embargo, la postura de Lincolao cambió con el pasar de los meses. De acuerdo con fuentes parlamentarias, en mayo empezó el acercamiento entre ambas autoridades, al mismo tiempo que la ministra trabajaba en su agenda legislativa. Fuentes del ministerio confirman que, contando ya con la base del oficialismo, la ministra centró su labor de acercamiento en los parlamentarios de oposición, focalizándose en Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini.

Así, la autoridad empezó a invitarlo a distintos paneles y seminarios, aunque su acercamiento se consolidó en septiembre, cuando la ministra recibió al parlamentario socialista, junto a Cicardini, el senador Enrique Lee y el diputado Felipe Ross, en su propia residencia en Estados Unidos.

Pese a que la relación entre ambos se afianzó, fuentes cercanas a la comisión aclararon que no se trata de una relación de confianza personal, aunque coinciden en que la titular de Ciencia valora la gestión del diputado y su capacidad para llegar a acuerdos.

Para el entorno de la cartera, el acercamiento es puramente táctico: una vía para asegurar la agenda legislativa de la ministra.

La Moneda objeta propuesta de Lincolao en la Ley de IA y provoca un inédito blindaje del socialista

El acercamiento entre Manouchehri y Lincolao quedó expuesto tras revelarse que la indicación sustitutiva impulsada por ella para reformular el proyecto que regula la inteligencia artificial en Chile habría causado controversias en el Gobierno.

De acuerdo con La Tercera, el problema se originó dado que Lincolao habría intervenido directamente en el texto y reescrito la gran mayoría de la propuesta, lo que provocó múltiples objeciones jurídicas que forzaron la intervención del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y del Segundo Piso de La Moneda. A los reparos se sumó el Ministerio de Hacienda por incluir una depreciación acelerada del 100% en ciertas inversiones del sector tecnológico.

Frente a los problemas de tramitación, Manouchehri salió al paso blindando a la ministra y cargando contra La Moneda: “Que el Segundo Piso de La Moneda deje trabajar a la ministra. Si hay reparos, que los resuelvan y presenten la propuesta. Kast debe ordenar el desastre que hay en su gobierno”.

Esta postura fue secundada por la senadora Cicardini, quien integra la Comisión Desafíos del Futuro: “Lo que debe aclararse es si desde el Segundo Piso se está obstaculizando ese trabajo. Sería el colmo que el Gobierno torpedeara a sus propios ministros”, criticó.

Así, el respaldo de los parlamentarios socialistas se da en un momento crítico para Lincolao, marcado por sus fricciones con la subsecretaria de Ciencia y las presuntas diferencias que mantendría con el Segundo Piso.

La alianza resultaría conveniente para ambos, ya que a Lincolao le daría peso político y a Manouchehri le otorgaría influencia sobre la agenda de inteligencia artificial, cuya indicación sustitutiva sigue pendiente de ingreso al Senado con fecha tentativa de presentación para el 4 de diciembre.