PDI desarticula banda narco que usaba un minimarket para lavar dinero: Hay 13 detenidos

La Brigada Antinarcóticos de la PDI de La Serena, en coordinación con el Ministerio Público, desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, que utilizaba un minimarket como fachada para lavar el dinero obtenido de sus actividades delictivas.

Tras la investigación, se concretaron operativos que llevaron a la detención de 13 personas, además de la incautación de drogas, armas de fuego, vehículos y más de $124 millones en efectivo, en las comunas de La Serena, Coquimbo, La Higuera y Vicuña.

Las diligencias permitieron identificar una estructura dedicada a la recepción, almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas, que utilizaba diversos inmuebles para desarrollar sus actividades. Asimismo, se estableció la existencia de un domicilio destinado al acopio de armas de fuego y municiones.

Detalles del operativo

Subprefecto Juan Gutiérrez Quevedo, jefe de la Brigada Antinarcóticos de La Serena, indicó que la investigación “duró cerca de dos años, logrando obtener medidas intrusivas para 14 inmuebles en la región de Coquimbo”.

El procedimiento permitió la detención de 13 adultos —nueve hombres y cuatro mujeres—, además de una adolescente que quedó en libertad por instrucción del Ministerio Público.

Durante los allanamientos, los detectives incautaron más de tres kilos de cocaína base, clorhidrato de cocaína, ketamina y 20 jarabes de codeína, además de una escopeta, un fusil tipo Mauser, un rifle a postones, un arma a fogueo y diversas municiones.

También se incautaron nueve vehículos, 28 teléfonos celulares, equipos tecnológicos y más de $124 millones en efectivo, junto a otras especies de interés investigativo.

El fiscal Ricardo Soto Molina indicó que: “Para ocultar el origen del dinero proveniente de la venta de droga, se pudo determinar que utilizaban como fachada un establecimiento comercial en la comuna de Coquimbo. Un minimarket

También añadió que: “Los imputados registran viajes al extranjero y movimientos que no se condicen en nada con sus ingresos (…). La Fiscalía está en proceso también de obtener la extradición de dos de los imputados principales que actualmente se encuentran en Europa“.

Finalmente, por solicitud del Ministerio Público, se fijó inicialmente un plazo de 100 días para investigar.