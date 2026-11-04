Nueva comisión investigadora por Codelco: Revisará duplicidad productiva, préstamos a sindicatos y rentabilidad de proyectos estructurales

El diputado Daniel Valenzuela (IND-RN) reunió las 62 firmas necesarias para solicitar la creación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados, que buscará fiscalizar la gestión de Codelco y el rol de los organismos públicos encargados de su supervisión.

Según la solicitud, la instancia estará encargada de reunir antecedentes sobre actos del Gobierno, en especial de los ministerios de Minería y Hacienda, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y la Dirección de Presupuestos, en relación con la fiscalización, supervisión y control de la gestión de la empresa estatal.

La investigación pondrá especial énfasis en las divisiones El Salvador y Ministro Hales, además de eventuales duplicidades productivas, los préstamos otorgados a organizaciones sindicales y la supervisión de los proyectos estructurales. También revisará la rentabilidad de las inversiones realizadas y las diferencias entre las proyecciones y la producción efectiva de la cuprífera.

“Logramos juntar las 62 firmas que nos pide la Corporación de la Cámara de Diputados para lograr tener una comisión investigadora por Codelco. Acá esta es una empresa que le pertenece a todos los chilenos y lamentablemente durante la última década ha estado capturada por empresas contratistas que han abusado de la empresa estatal”, afirmó Valenzuela.

Comisión investigadora revisará producción y proyectos estructurales

El parlamentario detalló que uno de los focos será la duplicidad de producción. “Acá se pagaron costos, bonos que no tenían que pagarse. Además, queremos revisar en qué se han gastado los miles de millones de dólares en los proyectos estructurales que se comprometieron a tener una determinada producción y hoy día tenemos un resultado bastante distinto”, sostuvo.

Los proyectos estructurales son las grandes inversiones con las que Codelco busca extender la vida útil de sus principales minas y sostener sus niveles de producción, como la transformación de Chuquicamata en una mina subterránea.

“La corrupción en Chile, señores, les vamos a colocar freno. Acá los préstamos que le entregaron a los sindicatos, la duplicidad de producción y sobre todo vamos a revisar los miles de millones de dólares que se han gastado en los proyectos estructurales y que no han dado rendimiento”, agregó el diputado.

Comisión anterior detectó irregularidades en cifras de producción

La iniciativa se suma a otra comisión especial investigadora de la Cámara, que concluyó de forma unánime que hubo una “presión efectiva” del entonces presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y del presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, para mejorar el cierre productivo de 2025 frente al de 2024.

Según ese informe, 26.875 toneladas métricas finas de cobre en Chuquicamata y Ministro Hales no cumplían los requisitos para contabilizarse como producción de ese año.

Entre sus recomendaciones, esa comisión planteó recuperar los bonos pagados de forma indebida, cobrándolos a quienes autorizaron la operación, e implementar un plan de control interno en un plazo de 90 días.