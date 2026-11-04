Jamie Dimon vuelve a Chile tras 10 años: quién es el CEO de JPMorgan que lleva dos décadas al frente del mayor banco de EE.UU.

El presidente del directorio y director ejecutivo (CEO) de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, visitará Chile a mediados de noviembre, diez años después de su última visita al país.

Según informó La Tercera, el banquero tendrá una agenda acotada, enfocada en reuniones con clientes de la entidad y empresarios chilenos. El lunes 16 de noviembre participará en un almuerzo con un grupo de ejecutivos y hombres y mujeres de negocios en la casona de la familia Chadwick, sede de Viñedos Chadwick, en la comuna de Puente Alto.

Dimon es considerado por muchos como el banquero más poderoso del mundo. JPMorgan Chase es el mayor banco de Estados Unidos, con activos cercanos a los US$ 4,4 billones (millones de millones), aunque a nivel mundial se ubica en el quinto lugar, detrás de cuatro entidades chinas, según el ranking de Visual Capitalist. El más grande es el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), con unos US$ 7,65 billones en activos.

El ejecutivo asumió como CEO de JPMorgan el 31 de diciembre de 2005 y, un año después, se convirtió también en presidente del directorio. Antes había sido presidente y director de operaciones del banco, tras la fusión de JPMorgan Chase con Bank One en 2004, entidad que encabezaba desde el año 2000.

Nacido en Nueva York en 1956, Dimon inició su carrera en American Express y luego trabajó junto al financista Sandy Weill en Commercial Credit, Travelers Group y Citigroup, una de las mayores entidades financieras del mundo. Se graduó en psicología y economía en la Universidad de Tufts en 1978 y obtuvo un MBA en la Harvard Business School en 1982.

Durante sus dos décadas al frente de JPMorgan, Dimon condujo al banco a través de la crisis financiera de 2008, cuando la entidad adquirió Bear Stearns y Washington Mutual, y de la crisis de la banca regional de 2023, cuando compró First Republic Bank. Además, forma parte del directorio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

JPMorgan prepara la sucesión de Jamie Dimon

Su visita llega en momentos en que el banco prepara su sucesión. En junio, JPMorgan nombró como copresidentes a Doug Petno, a cargo de la banca comercial y de inversión, y a Troy Rohrbaugh, al frente de la banca de consumo, quienes se perfilan como candidatos para reemplazarlo. Según reportes de prensa, se espera que Dimon siga como CEO alrededor de tres años más.

El banquero también es conocido por sus advertencias sobre la economía estadounidense. En su última intervención pública, el 14 de octubre, en el Club Económico de Chicago, alertó sobre lo que llamó el “efecto heroína” que genera el gasto público, una sensación de bienestar que impulsa las ganancias de las empresas, pero que alimenta la inflación.

“Debemos recordar que el gasto público es inflacionario. Además, produce un efecto increíble. Genera una sensación de bienestar. Es como la heroína. Impulsa las ganancias corporativas”, afirmó Dimon en esa oportunidad. En esa línea, advirtió que la elevada deuda federal de Estados Unidos podría provocar volatilidad en los bonos y tasas de interés más altas.

En otra intervención, el ejecutivo se refirió a la inteligencia artificial, a la que describió como “un tsunami que no se puede detener” y comparó con la Revolución Industrial por los efectos que podría generar.