Araña de rincón en la RM: El 86,6% de las mordeduras ocurre dentro de los hogares

El aumento de las temperaturas no solo marca el cambio de estación, sino también el inicio del periodo de mayor actividad de la temida araña de rincón (Loxosceles laeta).

Según el último balance entregado por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, el 46% de los ingresos hospitalarios anuales por contacto traumático con arácnidos se registra durante los meses de primavera y verano, evidenciando una curva ascendente a partir de septiembre que llega a su peak en febrero.

El peligro es más cercano de lo que parece, ya que se estima que esta especie habita en el 41% de las viviendas urbanas. En la Región Metropolitana, la radiografía de estos accidentes demuestra que el riesgo está puertas adentro. El 86,6% de las mordeduras se produce en el interior de los hogares, teniendo al dormitorio como escenario principal. De hecho, el 38% de los ataques ocurre de noche mientras las personas duermen, seguido de cerca por un 32% que se registra al momento de vestirse o cambiarse de ropa.

De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Minsal, entre 2020 y 2025 la región contabilizó 937 egresos hospitalarios asociados a esta causa, con una tasa de hospitalización de 2,04 por cada 100.000 habitantes, concentrada mayoritariamente en jóvenes de 20 a 29 años, y 6 fallecimientos derivados de cuadros graves.

La titular de la Seremi de Salud RM, Pía Venegas, advirtió que “suele habitar en rincones altos y lugares oscuros del hogar. Es decir, detrás de cuadros, en ropa colgada, en clósets, en el interior de baúles, en la cara inferior de los muebles y otros sitios donde teje su tela”.

El ataque de la araña de rincón puede desencadenar daños severos a nivel celular. El envenenamiento, conocido como loxoscelismo, se manifiesta de dos formas.

Loxoscelismo cutáneo: Es la presentación más habitual, generando un efecto necrótico (muerte del tejido) en el 75% de los casos, o bien un cuadro edematoso en el 20%.

Es la presentación más habitual, generando un efecto necrótico (muerte del tejido) en el 75% de los casos, o bien un cuadro edematoso en el 20%. Loxoscelismo cutáneo visceral: Representa el 10% del total de los casos y es el de mayor gravedad. Fue la causa directa de las seis defunciones registradas en la región durante el último quinquenio, asociadas a shock séptico, distributivo o cardiogénico con falla renal, según explica la Seremi.

Síntomas de alerta y protocolo de urgencia

Identificar el ataque a tiempo puede marcar la diferencia en el pronóstico del paciente. Según explicó la autoridad sanitaria, el cuadro clínico comienza con un dolor punzante e inmediato, acompañado de un aumento de volumen en la zona afectada.

Con el paso de las horas, los signos más frecuentes incluyen malestar general, acumulación de líquido (edema) y la aparición de una mancha irregular que se va oscureciendo progresivamente, evidencia directa de que el veneno está destruyendo células y tejidos bajo la piel.

Ante la sospecha de una mordedura, el protocolo recomendado por el Ministerio de Salud contempla tres pasos inmediatos:

Aplicar frío local: Poner hielo sobre la zona afectada ayuda a inactivar parcialmente el veneno y frenar su propagación.

Poner hielo sobre la zona afectada ayuda a inactivar parcialmente el veneno y frenar su propagación. Acudir a urgencias: Trasladarse de inmediato al centro de salud más cercano.

Trasladarse de inmediato al centro de salud más cercano. Capturar al ejemplar: Si las condiciones lo permiten, se recomienda llevar la araña agresora al recinto asistencial. Esto resulta clave para confirmar el diagnóstico y aplicar el tratamiento específico de manera oportuna.

Para orientación inmediata, la ciudadanía puede comunicarse con Salud Responde al 600 360 77 77.