Petróleo se derrumba más de 8% tras el triunfo demócrata en las elecciones de medio término y señales de distensión con Irán

El petróleo registró una fuerte caída este miércoles 4 de noviembre, en medio de las expectativas de una posible distensión en la guerra entre Estados Unidos e Irán, tras el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato.

Hacia las 17:00 horas, el WTI, referencia para Estados Unidos, caía 7,96%, hasta US$ 88,44 por barril, mientras que el Brent, de referencia en Europa, retrocedía 8,27%, hasta US$ 95,03.

Se trata de la mayor caída diaria del WTI desde el 20 de mayo, cuando retrocedió 8,8%. Con este resultado, el crudo estadounidense se ubica en su menor nivel desde el 7 de octubre. Durante la jornada llegó a tocar un mínimo de US$ 87,14 por barril. El Brent, en tanto, cayó a su menor nivel desde el 1 de septiembre.

La baja de este miércoles profundiza la tendencia de los últimos días. El WTI acumula un descenso de 15% en las tres primeras sesiones de noviembre, desde los US$ 104,12 con que cerró octubre. Pese a ello, el crudo estadounidense se mantiene un 32% por sobre los US$ 67 en que cotizaba a fines de febrero, antes del inicio del conflicto con Irán.

El mercado interpreta el control demócrata de ambas cámaras del Congreso como una señal de que podría reducirse el apoyo político a la guerra en Medio Oriente y aumentar la probabilidad de un acuerdo de paz.

NEGOCIOS El petróleo se desploma 15% en tres sesiones y el Brent cae a su menor nivel desde el 1 de septiembre Precio de cierre diario del WTI y del Brent entre el 1 de septiembre y el 4 de noviembre de 2026, en dólares por barril. WTI Cierre de octubre US$ 104,12 Hoy US$ 88,70 En tres sesiones −14,8% 105 100 95 90 85 30 oct: US$ 104,12 Hoy: US$ 88,70 sep oct nov Brent Cierre de octubre US$ 117,64 Hoy US$ 95,32 En tres sesiones −19,0% 120 115 110 105 100 95 90 30 oct: US$ 117,64 Hoy: US$ 95,32 sep oct nov Fuente: Investing.com. Elaboración: CNN Chile.

Exportaciones de crudo se recuperan, pero siguen bajo niveles previos a la guerra

Por el lado de la oferta, las exportaciones de crudo desde el Golfo Pérsico se han ido recuperando en las últimas semanas, aunque todavía se ubican por debajo de los niveles previos a la guerra.

En tanto, los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en 865 mil barriles en la semana terminada el 30 de octubre, según la Administración de Información Energética (EIA), un dato que no logró frenar el retroceso de los precios.

El desplome del crudo golpeó a las acciones de energía en Wall Street. Hacia el cierre de la jornada, ConocoPhillips caía 6,31%, Exxon Mobil retrocedía 4,82%, la empresa de servicios petroleros Halliburton perdía 4,37% y Chevron bajaba 3,85%. En tanto, el fondo que agrupa a las petroleras del S&P 500 retrocedía 5,35%. En contraste, aerolíneas como Delta Air Lines, para las que el combustible es uno de sus principales costos, subían más de 2%.

En Chile, la caída del petróleo contribuyó al retroceso del dólar, que cerró en $965,59, con una baja de $15,1. Como el país importa la mayor parte de la energía que consume, un crudo más barato reduce la demanda de divisas. A esto se sumó la minuta del Banco Central, en la que el Consejo evaluó subir la tasa de política monetaria.

Un petróleo más barato también podría aliviar las presiones inflacionarias. En la misma minuta, el Banco Central advirtió que el precio del barril había subido cerca de 25% desde el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, lo que había elevado significativamente las expectativas de inflación de corto plazo.