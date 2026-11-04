“Un justo homenaje”: Municipalidad de Santiago inaugura el Centro Comunitario Presidenta Michelle Bachelet

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, inauguró este miércoles el Centro Comunitario Presidenta Michelle Bachelet Jeria, que se ubica en las dependencias del antiguo Asilo de las Hermanitas de los Pobres, en el barrio Matta Sur.

El inmueble donde se instala el centro comunitario comenzó su construcción en 1888 y funcionó por más de un siglo como una institución que acogía a personas mayores en situación de vulnerabilidad. No obstante, el asilo debió cerrar sus puertas por los daños estructurales que sufrió tras el terremoto de 2010.

Tras ello, la municipalidad trabajó en la reconstrucción de la infraestructura, que volvió a abrir sus puertas, esta vez como el nuevo Centro Comunitario Presidenta Michelle Bachelet Jeria. La ceremonia de inauguración y develación de la placa del recinto contó también con la asistencia de la exmandataria.

Desbordes aseguró en la instancia que “el que el centro pase a llevar su nombre, Presidenta, me parece un justo homenaje“, enfatizando el legado de Bachelet en políticas sociales.

“Porque estamos reconociendo una dimensión de la vida nacional que usted contribuyó a instalar con fuerza en las políticas públicas: el lugar de la mujer en nuestra sociedad, la importancia de la primera infancia, la situación de las personas con dependencia, los cuidadores y los cuidados como responsabilidades”, manifestó.

El jefe comunal también destacó la figura de la expresidenta: “Usted ha sido en el país ministra de Salud, de Defensa y dos veces presidenta de Chile. Creo que no se equivocan, creo que le hacen justicia cuando se dice que usted llevó adelante estas responsabilidades con mirada maternal”.

“Una mirada que tanto necesita Chile. Una mirada cariñosa, benevolente, cuidadora. Pienso que no es exagerado decir que para usted gobernar fue cuidar (…) No debemos perder las oportunidades de hacer estos gestos republicanos que construyen sociedad”, añadió.

Por su parte, Bachelet valoró el gesto de la autoridad comunal y señaló que tiene la convicción de que las “mejores políticas públicas son las que se construyen a lo largo del tiempo, con acuerdos y trabajo colaborativo entre distintos sectores”.

“Así que podemos tener diferencias, alcalde, pero la verdad es que todo lo que dijo en su discurso yo lo comparto plenamente, y no me refiero a la parte que me hablaba a mí”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que “este centro me parece que es un claro ejemplo, porque la recuperación de este espacio, tal como usted señaló, ha pasado por cuatro administraciones municipales con distintas visiones políticas, pero con un mismo propósito: que los vecinos y vecinas de Matta Sur y de todo Santiago puedan contar con un espacio que responda a sus necesidades”.

Fue durante la administración de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, cuando se anunció que el nuevo centro llevaría el nombre de la expresidenta socialista, decisión que se mantuvo en el período de Desbordes.

De acuerdo con la municipalidad, actualmente las instalaciones del recinto albergan la Oficina de Personas Mayores, la Brigada de Cuidados, el Programa Bienestar y Cuidado, el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados y la Oficina de Discapacidad y Neurodivergencia, entre otros servicios municipales.