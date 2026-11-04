Carrera de 10 mil patitos de hule en el Lago Llanquihue genera críticas por posible impacto ambiental

Una carrera de 10 mil patitos de hule en el Lago Llanquihue, en la Región de Los Lagos, generó controversia ambiental luego de que la Municipalidad de Frutillar anunciara la realización de esta actividad con fines solidarios.

El nombre de esta actividad es “Frutillar Hace Historia“, el evento que está programado para el sábado 28 de noviembre, a las 15:00 horas, en el sector Muelle Costanera.

La propuesta es organizada por la Unión Comunal de Adultos Mayores y Acción Animalista, en colaboración con el municipio, y además contempla la entrega de premios de hasta $2 millones para quienes obtengan los primeros lugares.

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Este anuncio recibió críticas en Instagram, en donde usuarios cuestionaron el impacto que podría tener esta actividad en el lago. Entre las preocupaciones están la dificultad de recuperar todos los juguetes plásticos, la generación de microplásticos y los posibles daños a la flora y fauna del lugar.

¿Qué dijo el Municipio?

Ante la ola de críticas, desde la Municipalidad señalaron en los comentarios de su publicación que existirán embarcaciones encargadas de resguardar que no queden patitos en el lago.

“Habrá colaboración de embarcaciones (Lanchas) que resguardarán que no quede ningún patito dentro del lago y en la playa habrá personal para recogerlos“, señaló el alcalde de la comuna, Javier Arismendi.