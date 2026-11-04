Quiroz rechaza propuesta de endeudarse US$ 2.000 millones para congelar combustibles: “No contemplamos ningún endeudamiento por sobre los que ya hemos pedido”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó ampliar la autorización de endeudamiento del Fisco para congelar los precios de los combustibles y afirmó que el Gobierno no tiene previstas nuevas medidas para el gremio de camioneros, que mantiene un paro al que se han sumado otros sectores.

Consultado por la propuesta del diputado Daniel Valenzuela (IND-RN), quien pidió aumentar en US$ 2.000 millones la autorización de endeudamiento para congelar el precio de los combustibles durante los próximos tres meses, Quiroz señaló que conversó el martes con el parlamentario, pero que “siempre hay que mirar las cosas en equilibrio completo”.

El ministro explicó que el Gobierno ha aplicado alzas pausadas en el precio del diésel frente al aumento de los precios internacionales y que destina importantes recursos públicos a ese esfuerzo. Sin embargo, advirtió que esto se hace manteniendo la solvencia fiscal frente a los mercados.

“Ustedes están viendo cómo están subiendo las tasas de interés en todo el mundo. Y tenemos que cuidar nuestros niveles de endeudamiento. Estamos haciendo un esfuerzo grande, no menor, por ir pausadamente con estas tasas. Y no contemplamos en absoluto ningún endeudamiento por sobre los que ya hemos pedido autorización”, afirmó.

Quiroz descarta nuevas medidas para los camioneros

Respecto del paro de camioneros, Quiroz sostuvo que el Ejecutivo se mantiene en conversaciones con el gremio, al que calificó como un sector que “se ha portado con un patriotismo increíble”. En ese sentido, hizo un llamado a quienes contratan a los transportistas a considerar el escenario que enfrenta el sector.

“El precio del diésel a nivel internacional se ha multiplicado por dos desde que comenzó el conflicto. Chile no está ajeno a esas tendencias. Siempre vamos a estar disponibles para poder colaborar en esta materia y enfrentar juntos una realidad que internacionalmente es muy compleja”, señaló.

Consultado por nuevas medidas, respondió que “no hay medidas nuevas, pero siempre en disposición a escuchar, conversar”.

Ministro de Hacienda destaca caída del dólar

El ministro también se refirió a la caída del dólar, que este miércoles cerró en $966: “Celebramos que el dólar baje. Siempre es bueno porque ayuda a bajar la inflación a futuro. Efectivamente, con la elección de Estados Unidos se produce la expectativa de que el conflicto amaine, el conflicto con Irán”.

Quiroz agregó que también influyó la señal del Banco Central, que este miércoles publicó la minuta de su última reunión de política monetaria, en la que el Consejo evaluó subir la tasa de interés. “Ojalá que se mantengan estas tendencias y podamos seguir viendo un dólar más bajo”, añadió.

En materia de empleo, el secretario de Estado indicó que el Presupuesto 2027 tiene un fuerte énfasis en empleo, obras públicas y vivienda, y que las obras públicas comenzarán desde el 1 de enero, con cientos de licitaciones ya realizadas.

“Esperamos que eso empiece a notarse en términos de impacto de empleo. Pero es algo que vamos a estar viendo permanentemente porque nuestro objetivo es derrotar este desafío”, puntualizó.