Ministro Poduje anuncia acuerdo para que el Mindep administre los terrenos donde funciona la Federación de Tenis en Las Condes

Luego de semanas de controversias, el conflicto del tenis parece llegar a un acuerdo. Así la Fetech podría permanecer, al menos por un tiempo, en el sitio perteneciente al Serviu ubicado en la calle Cerro Colorado. Eso sí, primero se tiene que llevar a cabo el desalojo del expresidente Milován Kegevic, quien permanece en el lugar tras ser inhabilitado.

“Primero tenemos que sacar a este personaje y a toda la gente que está ahí. Ya enviamos los antecedentes de la delegación. Todos los que acreditan que no hay ningún permiso para que esta gente ocupe nuestro terreno, no hay ningún permiso para tener construcciones como las tienen. Estos sujetos ponen como sede de su federación trucha un terreno del Serviu donde no hay permiso de ocupación, ni comodato, ni nada, es una toma. Por tanto, la delegación ya está estudiando los antecedentes y esperamos que el desalojo con fuerza pública se produzca a la brevedad posible”, señaló Poduje en entrevista con CNN Chile.

Y aunque en un principio el mismo ministro había señalado que tras el desalojo el terreno volvería al Serviu para desarrollar proyectos habitacionales, en las últimas horas el asunto habría tomado otro camino. “Nuestra misión ahora es sacar a las personas que están ocupando ilegalmente el terreno, pero mi colega de Deporte (Francisco Riveros) me ha solicitado que el Ministerio del Deporte pueda administrar este recinto mientras nosotros partimos con los proyectos de vivienda que van en los extremos del paño. Lo que encuentro toda lógica, porque es un recinto que nosotros no vamos a ocupar en nuestro edificio. El Ministerio del Deporte tendrá que definir cómo, con quién va a desarrollar la actividad deportiva, pero nosotros tenemos que sacar a las personas que se tomaron el terreno o que están usurpando el terreno hoy día”



Bajo este entendimiento, el Ministerio del Deporte asumirá la administración temporal del espacio mientras se estructuran los futuros planes habitacionales.