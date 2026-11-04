Aviso por altas temperaturas: Estas son las siete regiones que podrían superar los 30°C

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas que afectará a siete regiones del país durante este fin de semana.
De acuerdo con la entidad, el evento empezará la tarde de este sábado 7 de noviembre y se extenderá hasta la tarde del domingo 8, debido a la presencia de una condición sinóptica de dorsal en altura.
El aviso explica que las zonas contempladas por este aviso son el litoral, la cordillera de la Costa, valles y zonas precordilleranas, dependiendo de cada zona.
Revisa las regiones afectadas
Las zonas que tendrán altas temperaturas este fin de semana son:
Región de Coquimbo:
- Litoral: sábado 7 (22-24 °C) y domingo 8 (22-24 °C).
- Cordillera Costa: sábado 7 (29-31 °C) y domingo 8 (29-31°C).
- Precordillera y valles precordilleranos: sábado 7 (30-32 °C) y domingo 8 (30-32°C).
Región de Valparaíso:
- Litoral: sábado 7 (22-24 °C) y domingo 8 (22-24 °C).
- Cordillera Costa: domingo 8 (29-31°C).
- Precordillera y valles precordilleranos: domingo 8 (32-34°C).
Región Metropolitana:
- Cordillera Costa: domingo 8 (29-31°C).
- Valle: domingo 8 (30-32°C).
- Precordillera: domingo 8 (30-32°C).
Región de O’Higgins:
- Cordillera Costa: domingo 8 (29-31°C).
- Valle: domingo 8 (30-32°C).
- Precordillera: domingo 8 (30-32°C).
Región del Maule:
- Cordillera Costa: domingo 8 (29-31°C).
- Valle: domingo 8 (30-32°C).
- Precordillera: domingo 8 (30-32°C).
Región del Ñuble:
- Cordillera Costa: domingo 8 (28-30°C).
- Valle: domingo 8 (29-31°C).
- Precordillera: domingo 8 (29-31°C).
Región del Biobío:
- Cordillera Costa: domingo 8 (27-29°C).
- Valle: domingo 8 (28-30°C).
- Precordillera: domingo 8 (28-30°C).
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