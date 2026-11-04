Aviso por altas temperaturas: Estas son las siete regiones que podrían superar los 30°C

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas que afectará a siete regiones del país durante este fin de semana.

De acuerdo con la entidad, el evento empezará la tarde de este sábado 7 de noviembre y se extenderá hasta la tarde del domingo 8, debido a la presencia de una condición sinóptica de dorsal en altura.

El aviso explica que las zonas contempladas por este aviso son el litoral, la cordillera de la Costa, valles y zonas precordilleranas, dependiendo de cada zona.

Revisa las regiones afectadas

Las zonas que tendrán altas temperaturas este fin de semana son:

Región de Coquimbo:

Litoral : sábado 7 (22-24 °C) y domingo 8 (22-24 °C).

: sábado 7 (22-24 °C) y domingo 8 (22-24 °C). Cordillera Costa : sábado 7 (29-31 °C) y domingo 8 (29-31°C).

: sábado 7 (29-31 °C) y domingo 8 (29-31°C). Precordillera y valles precordilleranos: sábado 7 (30-32 °C) y domingo 8 (30-32°C).

Región de Valparaíso:

Litoral : sábado 7 (22-24 °C) y domingo 8 (22-24 °C).

: sábado 7 (22-24 °C) y domingo 8 (22-24 °C). Cordillera Costa : domingo 8 (29-31°C).

: domingo 8 (29-31°C). Precordillera y valles precordilleranos: domingo 8 (32-34°C).

Región Metropolitana:

Cordillera Costa : domingo 8 (29-31°C).

: domingo 8 (29-31°C). Valle : domingo 8 (30-32°C).

: domingo 8 (30-32°C). Precordillera: domingo 8 (30-32°C).

Región de O’Higgins:

Cordillera Costa : domingo 8 (29-31°C).

: domingo 8 (29-31°C). Valle : domingo 8 (30-32°C).

: domingo 8 (30-32°C). Precordillera: domingo 8 (30-32°C).

Región del Maule:

Cordillera Costa : domingo 8 (29-31°C).

: domingo 8 (29-31°C). Valle : domingo 8 (30-32°C).

: domingo 8 (30-32°C). Precordillera: domingo 8 (30-32°C).

Región del Ñuble:

Cordillera Costa : domingo 8 (28-30°C).

: domingo 8 (28-30°C). Valle : domingo 8 (29-31°C).

: domingo 8 (29-31°C). Precordillera: domingo 8 (29-31°C).

Región del Biobío: