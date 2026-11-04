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Aviso por altas temperaturas: Estas son las siete regiones que podrían superar los 30°C

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Aviso por altas temperaturas: Estas son las siete regiones que podrían superar los 30°C

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas que afectará a siete regiones del país durante este fin de semana.

De acuerdo con la entidad, el evento empezará la tarde de este sábado 7 de noviembre y se extenderá hasta la tarde del domingo 8, debido a la presencia de una condición sinóptica de dorsal en altura.

El aviso explica que las zonas contempladas por este aviso son el litoral, la cordillera de la Costa, valles y zonas precordilleranas, dependiendo de cada zona.

Revisa las regiones afectadas

Las zonas que tendrán altas temperaturas este fin de semana son:

Región de Coquimbo:

  • Litoral: sábado 7 (22-24 °C) y domingo 8 (22-24 °C).
  • Cordillera Costa: sábado 7 (29-31 °C) y domingo 8 (29-31°C).
  • Precordillera y valles precordilleranos: sábado 7 (30-32 °C) y domingo 8 (30-32°C).

Región de Valparaíso:

  • Litoral: sábado 7 (22-24 °C) y domingo 8 (22-24 °C).
  • Cordillera Costa: domingo 8 (29-31°C).
  • Precordillera y valles precordilleranos: domingo 8 (32-34°C).

Región Metropolitana:

  • Cordillera Costa: domingo 8 (29-31°C).
  • Valle: domingo 8 (30-32°C).
  • Precordillera: domingo 8 (30-32°C).

Región de O’Higgins:

  • Cordillera Costa: domingo 8 (29-31°C).
  • Valle: domingo 8 (30-32°C).
  • Precordillera: domingo 8 (30-32°C).

Región del Maule:

  • Cordillera Costa: domingo 8 (29-31°C).
  • Valle: domingo 8 (30-32°C).
  • Precordillera: domingo 8 (30-32°C).

Región del Ñuble:

  • Cordillera Costa: domingo 8 (28-30°C).
  • Valle: domingo 8 (29-31°C).
  • Precordillera: domingo 8 (29-31°C).

Región del Biobío:

  • Cordillera Costa: domingo 8 (27-29°C).
  • Valle: domingo 8 (28-30°C).
  • Precordillera: domingo 8 (28-30°C).

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