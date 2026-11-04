Metro anuncia extensión de horario por cierre de la Teletón 2026: ¿Qué estaciones estarán habilitadas?

Metro de Santiago anunció una extensión especial de su servicio para este sábado 7 de noviembre, con motivo del espectáculo de cierre de la Teletón 2026, que se realizará en el Estadio Nacional.
La medida busca facilitar el regreso a sus hogares de las personas que asistan al evento y contempla que las Líneas 3 y 6 mantengan su operación hasta las 03:30 horas del domingo 8 de noviembre.
“En esta oportunidad, las Líneas 3 y 6 extenderán su operación por 4 horas y media, un período mayor al de las extensiones horarias habituales“, detallaron desde la empresa en un comunicado.
El operativo contará con nueve estaciones habilitadas en total, dos de ellas para el ingreso de pasajeros, además de una estación de combinación entre ambas líneas, lo que permitirá “distribuir los viajes hacia distintos sectores de Santiago”.
“Esta operación especial busca acompañar una de las jornadas solidarias más importantes del país, facilitando los desplazamientos de los asistentes y contribuyendo a un regreso más seguro y ordenado después del evento”, agregaron desde Metro.
Asimismo, la empresa recomendó a los pasajeros “planificar el viaje con anticipación, identificar las estaciones habilitadas y seguir las indicaciones del personal en las estaciones” para facilitar el ingreso y la salida durante la extensión horaria.
Teletón: Las estaciones con extensión horaria
Estaciones de ingreso:
- Estadio Nacional (L6)
- Ñuñoa (L3 y L6)
Estaciones de salida:
Línea 6:
- Cerrillos
- Franklin (con Estación Intermodal operativa)
- Ñuñoa
- Los Leones
Línea 3:
- Plaza Quilicura
- Universidad de Chile
- Irarrázaval
- Ñuñoa
- Plaza Egaña
Estación de combinación:
- Ñuñoa (Línea 3 y Línea 6)
Hoy estuvimos en estación Ecuador #L1 junto a autoridades de Teletón y Metro, reafirmando nuestro compromiso con la accesibilidad universal. En este contexto, destacamos la renovación de sus 2 ascensores exteriores, que hoy están operativos y cuyos trabajos se realizaron sin interrumpir en ningún momento el servicio para las personas que necesitan trasladarse.
Además, anunciamos una operación especial para acompañar el cierre de Teletón 2026: este sábado 7 extenderemos el servicio de #L3 y #L6 hasta las 03:30 hrs., del domingo 8, para facilitar el regreso de los asistentes al Estadio Nacional.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 4, 2026
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