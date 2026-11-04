Gobierno tilda de “teleserie” y “circo político” las críticas opositoras por la demora en la entrega de decretos

El Gobierno endureció el tono este miércoles contra la oposición y aseguró que están montando una “teleserie política” tras sus críticas por la demora en la entrega de los decretos firmados por el Ministerio de Justicia, los cuales concedieron 56 rebajas de pena a condenados por delitos sexuales contra menores.

Desde La Moneda, el subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, reiteró que la cartera aún no entrega información sobre los decretos debido a que busca ser “lo más cuidadosa posible para evitar cualquier revictimización de las personas afectadas y cualquier información sensible que se pueda utilizar con otros propósitos”.

Detalló que el ministerio liderado por Fernando Rabat ha recibido múltiples solicitudes de información, que incluyen informes de hasta el año 2003. “Así que se está haciendo un trabajo serio, porque claramente no vamos a cometer ningún error en la información que se entregue”, señaló.

Ante los cuestionamientos de la oposición, Arenas fue tajante: “Nosotros no estamos ocultando nada”. “Estas solicitudes de que se entreguen tan rápidamente los decretos tienen mucho que ver con ocultar otra cosa que el Presidente ya anunció desde Roma: que aquí tenemos una oposición que está tratando de poner al Gobierno en una situación difícil sobre los tiempos de respuesta“, criticó.

En ese sentido, remarcó que “aquí el único tiempo que importa, o uno de los tiempos que importan, es cuándo la oposición va a presentar la acusación constitucional”.

“Aquí nosotros estamos viendo una verdadera teleserie política por parte de la oposición, que trata de sacar el mayor provecho político posible de un drama humano que nosotros estamos tratando de solucionar”, sostuvo.

Así las cosas, emplazó al sector a que se “sume a la Ley de Nunca Más, que se sume a la mesa de víctimas que se está instalando y no se dedique solamente a tratar de generar expectativas sobre una acusación constitucional que no conocemos”.

“Cada día que pasa sin presentarse esa acusación constitucional es un argumento más para creer que la oposición, con esto, solo busca montar una teleserie política para sacar provecho más allá de las víctimas”, añadió.

Al ser consultado por el argumento de la oposición, que acusa que los decretos no se han entregado debido a que pueden servir como insumos jurídicos para el libelo, Arenas negó que fuera el caso y afirmó que se trata de una “excusa”.

“No, esa es una excusa que no resiste ningún análisis. Aquí lo que tenemos es una oposición que está tratando de montar un verdadero circo político para sacar provecho político de un drama humano”, zanjó.