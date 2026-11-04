Demócratas ganan el control del Congreso de Estados Unidos: ¿Qué podría cambiar para Trump?

(CNN) – Los demócratas arrasaron en las elecciones de intermedias en todo el país, y atestaron un duro golpe al presidente Donald Trump y sus políticas.

Los demócratas pudieron aprovechar la impopularidad histórica del presidente para obtener un poder significativo que les permitió controlarlo durante el resto de su mandato.

En las encuestas publicadas antes de las elecciones, los votantes expresaron su preocupación por la economía y la corrupción, cuestiones que los demócratas se han comprometido a abordar.

Una vez que el nuevo Congreso preste juramento, esto es lo que podría implicar el control demócrata de ambas cámaras:

Mayor control: los nuevos presidentes demócratas de las comisiones de ambas cámaras podrán comenzar a notificar a personas y organizaciones este mes. Su facultad para emitir citaciones entrará en vigor una vez que el nuevo Congreso tome posesión en enero.

El Senado tiene facultades legales mucho más definidas para interponer demandas ante los tribunales y obligar al cumplimiento de sus investigaciones. Una ley aprobada en 1978 otorga explícitamente a los tribunales federales la autoridad para ordenar el cumplimiento de las citaciones emitidas por el Senado que cumplan ciertas condiciones.

Squire Patton Boggs, una firma de abogados con una destacada actividad de lobby en Washington, entregó recientemente a sus clientes una lista de lo que podría ser investigado.

Estos temas incluyen:

Los proyectos de construcción de Trump

Acusaciones de enriquecimiento ilícito por parte de Trump y sus familiares.

La guerra en Irán

Aplicación de la ley en materia de inmigración

El efecto de los recortes presupuestarios impulsados ​​por DOGE en 2025 sobre la administración pública federal.

Inteligencia artificial

Asequibilidad

Candidatos de Trump: el Senado confirma a los nominados presidenciales, incluidos los miembros del gabinete, los jueces federales y los magistrados de la Corte Suprema. Trump podría enfrentar dificultades para lograr la confirmación de sus nominados, dado que los demócratas tienen la mayoría en la cámara.

Anulación del veto: el Congreso puede anular el veto de un presidente con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Si bien los demócratas han obtenido suficientes escaños para lograr mayorías sólidas, aún están lejos de alcanzar el umbral de dos tercios.

Trump declaró a Politico la noche de las elecciones que, si bien tiene derecho a vetar leyes de un Congreso controlado por los demócratas, no quiere “pasarse dos años vetando todo”. Anteriormente, Trump había sugerido lo contrario, llegando incluso a afirmar que se convertiría en “el señor veto”.

Con información de Molly English, de CNN.