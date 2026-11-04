Wall Street sube tras el triunfo demócrata en el Congreso: Dow Jones salta 3% y el petróleo se hunde más de 8%

Las bolsas de Estados Unidos operan con fuertes alzas este miércoles, mientras los inversionistas reaccionan al triunfo del Partido Demócrata, que, según las proyecciones, obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio mandato.

Pasado el mediodía en Nueva York, el Dow Jones avanzaba 3,03%, hasta los 53.353 puntos, mientras que el S&P 500 subía 1,86% y el Nasdaq, 1,87%.

El repunte se produjo luego de una madrugada de nerviosismo, en la que los futuros de Wall Street llegaron a caer con fuerza. Sin embargo, las pérdidas se moderaron antes de la apertura, después de que el presidente Donald Trump señalara que aceptaría los resultados y trabajaría con los demócratas, lo que redujo el temor a una disputa prolongada.

Con ello, el Dow Jones volvió a superar los 53.000 puntos por primera vez desde septiembre.

En los mercados, un Congreso controlado por la oposición suele interpretarse como un escenario de gobierno dividido, en el que resulta más difícil aprobar cambios profundos de política. Así, el resultado redujo las expectativas de una mayor expansión fiscal, lo que presionó a la baja el rendimiento de los bonos del Tesoro y debilitó al dólar a nivel global.

NEGOCIOS Del pánico al rally: Wall Street borró las caídas de la noche electoral y el Dow Jones sube 3,0% Variación respecto del cierre del martes 3 de noviembre. Futuros desde las 18:00 hasta la apertura y luego cada índice en la sesión del miércoles 4. Dow Jones Peor momento futuros (00:00) −0,82% Índice, 16:30 +2,97% Puntos 53.327,35 +4% +3% +2% +1% 0% −1% Apertura 18:00 21:00 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 S&P 500 Peor momento futuros (00:00) −1,41% Índice, 16:30 +1,71% Puntos 7.698,19 +3% +2% +1% 0% −1% −2% Apertura 18:00 21:00 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 Nasdaq 100 Peor momento futuros (00:00) −2,42% Índice, 16:30 +1,08% Puntos 28.483,82 +3% +2% +1% 0% −1% −2% −3% Apertura 18:00 21:00 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 Fuente: Investing.com. Elaboración: CNN Chile.

Energía tradicional y petroleras lideran las caídas

Sin embargo, el alza no fue pareja entre sectores. Felipe Oyarzún, analista de mercados de la aplicación de inversiones XTB, señaló que “mientras los fondos ligados a energías limpias avanzaban cerca de un 4%, los de energía tradicional retrocedían más de un 3%, en contraste con los sectores financiero y tecnológico, que registraban alzas cercanas al 2% y 1,3%, respectivamente”.

Hacia la tarde, la caída de la energía tradicional se profundizó. El fondo que agrupa a las petroleras del S&P 500 caía 5,05%, arrastrado por ConocoPhillips, que retrocedía 5,9%; Exxon Mobil, con una baja de 4,81%; y Chevron, que caía 3,9%. La empresa de servicios petroleros Halliburton también perdía 3,73%.

Las petroleras se vieron golpeadas además por el desplome del crudo. El WTI, referencia para Estados Unidos, caía 8,51%, hasta US$ 87,91 por barril, mientras que el Brent, de referencia en Europa, retrocedía 8,71%, hasta US$ 94,58, en medio del avance de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Energías limpias suben y empresas de defensa retroceden

En contraste, las empresas de energías limpias registraban fuertes avances. First Solar subía 5,43%, NextEra Energy avanzaba 4,9% y Enphase Energy ganaba 4,21%, mientras que un fondo global de energía limpia aumentaba 3,35%.

El mercado apuesta a que un Congreso demócrata podría frenar los recortes a los incentivos para este tipo de energía.

Las empresas de defensa también figuraban entre las más afectadas. Lockheed Martin se desplomaba 6,87% y Northrop Grumman caía 3,89%, ante la posibilidad de que un Congreso opositor presione por un menor gasto militar, en momentos en que Estados Unidos mantiene un conflicto con Irán.

JPMorgan, Amazon y Microsoft impulsan las ganancias

Por el lado de las ganancias, el sector financiero subía 3,05%, con alzas de 3,57% para JPMorgan, 3,41% para Goldman Sachs y 3,21% para Bank of America.

Las grandes tecnológicas también avanzaban, con Amazon sumando 7,02%, Microsoft 6,68% y Apple 6,2%. En cambio, las empresas ligadas a la infraestructura de inteligencia artificial bajaban. CoreWeave caía 9,27% y Nvidia retrocedía 1,28%, mientras que Tesla perdía 1,96%.

Oyarzún advirtió que todavía es pronto para sacar conclusiones. “Estos movimientos muestran cómo los inversionistas comienzan a incorporar en los precios qué sectores podrían beneficiarse y cuáles enfrentarían mayores dificultades con el nuevo Congreso. Sin embargo, todavía es muy pronto para sacar conclusiones, porque uno de los factores más importantes será la relación entre Donald Trump y el Congreso durante los próximos dos años, especialmente las medidas económicas que finalmente logren llevar adelante”, sostuvo.