“Es una suma de factores que terminan en este desastre”: Biministro Mas cifra en más de US$ 10.000 millones las “malas inversiones” de Codelco

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, estimó que más de US$ 10.000 millones de las inversiones que realizó Codelco en los últimos años “no han sido buenas inversiones”, ya que no se tradujeron en un aumento de la producción de la cuprífera estatal.

“En distintos proyectos estratégicos, nosotros estimamos que sobre 10.000 millones de dólares no han sido buenas inversiones”, afirmó el secretario de Estado en una entrevista con T13 Radio.

Según Mas, Codelco cerrará este año con una producción de cerca de 1,2 millones de toneladas de cobre, muy por debajo de lo previsto. “Debiéramos estar en 1.700.000. Invertimos para estar en 1.700.000. Y esa plata, aparte de salirnos muchísimo más caros, perdimos esa plata porque no tenemos más producción”.

El ministro puso como ejemplo a Chuquicamata Subterránea, uno de los llamados proyectos estructurales con los que Codelco buscaba extender la vida útil de sus principales minas. “No íbamos a ir a triple de producción de lo que estamos teniendo hoy día y nos costó el doble”.

Consultado por las causas, Mas explicó que se trata de proyectos “muy largos y complejos”, y que hubo problemas en los estudios, en la implementación y en la gestión, además de “mala suerte” por algunas crisis que aumentaron las pérdidas. “Es una suma de factores que terminan en este desastre”, sostuvo.

Mas cuestiona inversiones y resultados de los proyectos estructurales

Las declaraciones se suman a las del presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, quien afirmó que la estatal invirtió US$ 32.000 millones en los últimos ocho años mientras su producción caía de 1,7 a 1,2 millones de toneladas. Además, calificó como “desilusionantes” los resultados de los proyectos estructurales.

Mas comparó el monto de esas inversiones con el impacto del caso de sobreproducción, en el que Codelco infló sus cifras de producción de 2024 y 2025 y que podría implicar un castigo contable de entre US$ 120 millones y US$ 140 millones.

“Son cifras de otra magnitud”, reconoció. Sin embargo, calificó el caso como “muy grave”, porque “va en el corazón de la confianza”, en una empresa que emite bonos a nivel internacional.

Mas apunta a fallas en los controles de Codelco y anuncia revisión institucional

El ministro reveló que las irregularidades no se habrían detectado sin una denuncia anónima, pese a los distintos controles de la compañía. “Hay una serie de capas que no vieron lo que estaba pasando y finalmente el directorio, el que tampoco ve lo que está pasando, y esto no se hubiera descubierto si no llega una denuncia anónima”.

Según Mas, “a todas luces hay un grupo de ejecutivos que se ponen de acuerdo para engañar”. Además de los ocho ejecutivos desvinculados, hay otros que ya no estaban en la compañía que también estarían involucrados.

“No sé si hay delitos, eso es lo que se va a comprobar, pero podrían haber delitos, sin duda”, sostuvo.

Ante esas fallas, el secretario de Estado anunció que el Gobierno revisará la institucionalidad que rodea a Codelco, incluido el rol de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). “Todo eso falló”, afirmó, y planteó la duda de si Cochilco puede cumplir a la vez funciones de asesoría y de control.

Gobierno revisará condiciones para que Codelco se asocie con privados

En esa línea, Mas respaldó la propuesta de Fontaine de que Codelco se asocie con privados para desarrollar nuevos yacimientos, y adelantó que el Gobierno revisará los topes legales que hoy lo dificultan.

“Si no tenemos capital para invertir en nuevos proyectos, pero tenemos muchas minas por desarrollar, bueno, invitemos a privados y en esa asociación beneficiémonos como país”, indicó.

Sin embargo, descartó una privatización de la estatal. “No, nunca hemos hablado de eso. Lo que estamos hablando es invitar a privados en operación de nuevos yacimientos o yacimientos que ya tenemos”, afirmó, en medio de las acusaciones del Partido Socialista sobre una campaña de desprestigio contra Codelco para vender sus activos.