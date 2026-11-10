Meteorología actualiza alerta por “temperaturas extremas” en zonas de Atacama y Coquimbo: Máximas llegarían hasta 38° C

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una alerta por “temperaturas extremas” en zonas de las regiones de Atacama y Coquimbo.

El fenómeno se dará entre la tarde de este martes 10 hasta la tarde del jueves 12 de noviembre.

Las altas temperaturas se registrarán en las siguientes zonas:

Región de Atacama: Precordillera

Región de Coquimbo: Precordillera y valles precordilleranos

A continuación, los valores estimados de temperatura en grados Celsius: