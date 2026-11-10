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Meteorología actualiza alerta por “temperaturas extremas” en zonas de Atacama y Coquimbo: Máximas llegarían hasta 38° C

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Meteorología actualiza alerta por “temperaturas extremas” en zonas de Atacama y Coquimbo: Máximas llegarían hasta 38° C/Agencia Uno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una alerta por “temperaturas extremas” en zonas de las regiones de Atacama y Coquimbo.

El fenómeno se dará entre la tarde de este martes 10 hasta la tarde del jueves 12 de noviembre.

Las altas temperaturas se registrarán en las siguientes zonas:

  • Región de Atacama: Precordillera
  • Región de Coquimbo: Precordillera y valles precordilleranos
Mapa Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

Mapa Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

A continuación, los valores estimados de temperatura en grados Celsius:

Tabla Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

Tabla Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

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