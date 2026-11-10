Meteorología actualiza alerta por “temperaturas extremas” en zonas de Atacama y Coquimbo: Máximas llegarían hasta 38° C

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una alerta por “temperaturas extremas” en zonas de las regiones de Atacama y Coquimbo.
El fenómeno se dará entre la tarde de este martes 10 hasta la tarde del jueves 12 de noviembre.
Las altas temperaturas se registrarán en las siguientes zonas:
- Región de Atacama: Precordillera
- Región de Coquimbo: Precordillera y valles precordilleranos
A continuación, los valores estimados de temperatura en grados Celsius:
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