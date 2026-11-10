Desbaratan desarmaduría clandestina en Peñaflor: Hay cinco detenidos y se incautaron piezas y estructuras de vehículos

Un procedimiento de la SIP de la 56° Comisaría de Peñaflor permitió desbaratar una desarmaduría clandestina ubicada al interior de un predio particular en la comuna.

Con ello, se logró la detención de cinco personas y la incautación de piezas y estructuras de vehículos.

De acuerdo con información policial, el operativo inició cerca de las 21:00 horas del lunes, cuando se detectó a través del monitoreo GPS la ubicación de un auto Peugeot 208 que tenía encargo por robo vigente desde el 8 de noviembre en San Miguel.

Al llegar al lugar, los uniformados dieron cuenta de un galpón en el que individuos manipulaban herramientas y cortaban estructuras metálicas.

La policía también fiscalizó un furgón blanco que estaba saliendo del recinto, encontrando en su interior gran cantidad de especies asociadas a motores de vehículos, cuya procedencia no pudo ser acreditada por sus ocupantes.

Al ingresar al galpón, se confirmó la existencia de una desarmaduría clandestina, en la cual había motores, puertas, chasis, cajas de cambios, asientos y otras piezas de vehículos desmantelados.

Adicionalmente, se constató que había al menos otras tres placas patentes de autos con encargo vigente por robo en las comunas de Quinta Normal, Cerrillos y La Florida.

Se trata de un furgón Peugeot modelo Partner, una camioneta Station Wagon marca Peugeot y un auto BMW modelo 118 D.

El procedimiento culminó con cinco arrestados, todos chilenos de entre 17 y 38 años. De ese total, uno tenía antecedentes policiales previos.