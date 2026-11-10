Trinidad Steinert irá a Paraguay: Gobierno de Kast la designa como agregada de seguridad tras su paso como ministra

La exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert asumirá como agregada de seguridad en Paraguay, donde desempeñará funciones vinculadas con la seguridad y la cooperación regional, según informó este martes La Moneda.

Su principal tarea será “colaborar en la coordinación” de los esfuerzos internacionales contra el narcotráfico y el crimen organizado, uno de los objetivos de la política exterior impulsada por la Cancillería.

Entre las iniciativas relacionadas con su nueva función se encuentra el Compromiso de Santiago, acuerdo suscrito el 28 de mayo por Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, al que posteriormente se sumaron Paraguay y Uruguay.

Como parte de su nombramiento, se recalcó que Steinert cuenta con más de 20 años de trayectoria como fiscal, período en el que participó en investigaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, tráfico de migrantes y explotación sexual, principalmente en el norte del país.

Steinert dejó su cargo el pasado 19 de mayo, tras poco más de dos meses en los que estuvo a cargo de la estrategia de seguridad del Presidente José Antonio Kast.