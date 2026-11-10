Gobierno no descarta uso de la Ley de Seguridad del Estado por paro de camioneros: “Vamos a reimponer el orden y la seguridad, pero primero dialogaremos”

El Gobierno abordó la situación en el país a raíz de una serie de paralizaciones de carreteras y caminos por transportistas durante la mañana de este martes.

En conversación con Radio 13C, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, fue consultado sobre si el Ejecutivo usará la Ley de Seguridad del Estado o desalojos para los cortes de ruta.

Sobre este punto, el subsecretario aseguró que “si. Vamos a reimponer el orden y la seguridad, pero queremos favorecer primero el diálogo”.

“Así que yo llamo hoy día a los gremios que están movilizados: uno, a que no bloqueen las rutas y permitan el libre acceso; y, segundo, los llamo a dialogar. Porque estamos seguros y convencidos de que una buena conversación y un buen diálogo es el camino adecuado para poder construir soluciones juntos”, añadió.

Posteriormente, apuntó que “aquí existen gremios… está Fuerza del Norte, están después gremios en San Fernando, hay otros que están en Temuco. Entonces, cuando yo me refiero a que no hay una pretensión clara o no existe una petición que sea determinada, eso es lo que creo que estamos enfrentando”.

“Nosotros como Gobierno hoy día, si ellos quieren mantenerse movilizados, pueden hacerlo al costado de las calzadas, sin interrumpir el tránsito y sin afectar a todos los chilenos. Y en esto quiero ser súper claro, porque hoy día hay desde pequeños agricultores que necesitan transportar sus hortalizas en el norte, hasta un buque que tenía que recalar en el puerto de Iquique y no lo pudo hacer, afectando la actividad turística”, agregó.

Finalmente, aseguró que “creo que nadie —y estos gremios de transporte están dentro de eso— tiene el derecho de afectar la actividad económica de los chilenos, especialmente en esta época”.