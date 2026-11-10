Gobierno no descarta despejar carreteras ante paro de camioneros: “Lo primero que hemos hecho es dialogar”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, llamó este martes al diálogo a los camioneros que iniciaron una paralización en distintos puntos del país por el alza de los combustibles, aunque advirtió que el Gobierno podría intervenir para despejar las carreteras si persisten los bloqueos.

En conversación con T13 Radio, el secretario de Estado abordó las movilizaciones y sostuvo que detener las actividades del transporte de carga perjudica la economía en un escenario marcado por los niveles de desempleo.

“Hoy día es cuando menos necesitamos parar, cuando necesitamos echar a andar el país, con los niveles de desempleo que tenemos, necesitamos más actividad, no menos actividad”, afirmó.

Consultado sobre una eventual intervención en las rutas, Mas sostuvo que “en algún momento habrá que despejar las carreteras, pero lo primero que hemos hecho es dialogar”.

El biministro aseguró que el Ejecutivo mantiene conversaciones con las organizaciones de transportistas desde comienzos de año, aunque reconoció que existen diferencias entre las distintas agrupaciones.

“Hay algunos que están contentos, otros que no. Hemos estado conversando desde inicios de año con los camioneros”, explicó.