Metro informa retraso en frecuencia de Línea 1 por “problema de puertas” en estación Salvador

Metro de Santiago informó que la Línea 1 está funcionando más lento de lo normal debido a una incidencia.
A las 8:42 horas de este martes, la empresa publicó en su cuenta de X: “L1 presenta retraso en su frecuencia de trenes debido a tren con problema de puertas en Salvador”.
“Trabajamos para normalizar la frecuencia de trenes”, indicaron en un comentario.
Hasta ahora no se han entregado mayores detalles sobre la situación en el resto de la red subterránea.
08:42 hrs. 🟡 #L1 presenta retraso en su frecuencia de trenes debido a tren con problema de puertas en Salvador.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 10, 2026
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