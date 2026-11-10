Radio CNN

Metro informa retraso en frecuencia de Línea 1 por “problema de puertas” en estación Salvador

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Metro informa retraso en frecuencia de Línea 1 por “problema de puertas” en estación Salvador/Agencia Uno

Metro de Santiago informó que la Línea 1 está funcionando más lento de lo normal debido a una incidencia.

A las 8:42 horas de este martes, la empresa publicó en su cuenta de X: “L1 presenta retraso en su frecuencia de trenes debido a tren con problema de puertas en Salvador”.

“Trabajamos para normalizar la frecuencia de trenes”, indicaron en un comentario.

Hasta ahora no se han entregado mayores detalles sobre la situación en el resto de la red subterránea.

Lo más leído

Lee también