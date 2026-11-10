Noche de Museos 2026: U. de Chile será parte con exposiciones, talleres gratis, música y poesía

Este viernes 13 de noviembre se llevará a cabo la Noche de Museos 2026, iniciativa que reunirá una serie de actividades culturales en distintas zonas del país.

Durante la jornada, el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) —en sus dos sedes—, el Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago (MAPA) y el Museo de Química y Farmacia Profesor César Leyton abrirán sus puertas en horario especial.

Habrá exposiciones, talleres de cerámica, música, poesía y actividades científicas que serán parte de la programación gratuita del evento. En algunos casos se requerirá inscripción previa.

El Museo de Arte Contemporáneo tendrá sus dos sedes abiertas entre las 17:30 y las 22:00 horas, con último ingreso a las 21:30 horas.

En la sede Quinta Normal (Avenida Matucana 464) se podrán visitar, entre otras, las muestras “Balmaceda Visual, Premoniciones”, de Balmaceda Arte Joven; “Sistema Público de Fluidos”, de Constanza Hermosilla Urra, con curaduría de Celine Fercovic Cerda; “Estratos. Cartografías del tiempo”, de Archivo MAC; “La trayectoria intermedial del gesto”, de Valentina Díaz, con curaduría de Felipe Cura; “Por ambos lados”, de Andrés Denegri; y “En la punta de la lengua”, de Lizi Sánchez, con curaduría de Suzanna Petot.

Mientras que en la sede Parque Forestal (Ismael Valdés Vergara 506), la oferta consta de “Love from afar”, de Bruce Weber; “Trazos”, de Lily Garafulic; “De Cesante a Mirón”, de Enrique Flores, con curaduría de Diego Parra Donoso; “Selfie”, de Alexis Carreño; “La oscuridad es la puerta”, de Amparo Sard, con curaduría de Adonay Bermúdez; “Extremofilia”, de Isidora Correa, con curaduría de Joselyne Contreras Cerda; y “De atajos y permanencias”, de Antonia Moena Burgos, con curaduría de Camila Alegría Zenteno. Además, estará disponible “Crear:Destruir:Transformar”, una selección de obras de arte sonoro del Rincón de Escucha MAC.

El director del Museo de Arte Contemporáneo de la U. de Chile, Daniel Cruz, comentó que participar en la Noche de Museos “es una oportunidad para conectar con personas que habitualmente no pueden visitarnos en nuestro horario regular”.

“Este año, en nuestras dos sedes, Parque Forestal y Quinta Normal, podrán asistir a un total de 14 exhibiciones que dan cuenta de la mirada del arte y sus maneras de aproximación a la contemporaneidad. Invitamos a las personas a visitarnos de forma gratuita en nuestros edificios, que estarán completamente iluminados en sus fachadas”, agregó.

El Museo de Arte Popular Americano también abrirá sus puertas el 13 de noviembre. Hasta las 22 horas se podrá asistir a su sala del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Habrá dos talleres. El primero será entre las 18:00 y las 19:00 horas y estará dedicado a la creación de chanchitos de la suerte. Está dirigido a personas mayores de 5 años.

“El taller invita a conocer y valorar la tradición alfarera de Pomaire a través del modelado en greda de los emblemáticos chanchitos de tres patas, símbolo de buena fortuna. Las y los participantes podrán crear su propio chanchito en miniatura. No requiere inscripción previa”, señalaron desde la casa de estudios.

El segundo taller será entre las 19:00 y las 21:00 horas y estará dirigido a mayores de 18 años. Invita a explorar el nerikomi, una “técnica cerámica tradicional japonesa que combina arcillas de distintos colores mediante capas superpuestas para generar patrones únicos”.

Esta actividad requiere inscripción previa y los cupos se entregarán por orden de llegada. Para confirmar el procedimiento de participación, se puede consultar al correo extensionmapa.artes@uchile.cl.

El MAPA ofrecerá una tercera actividad llamada “Espacio de escucha: Música y poesía compartida”, que está dirigida a mayores de 12 años y se desarrollará entre las 19:00 y las 22:00 horas.

“Se trata de una experiencia participativa que invita a compartir saberes, memorias y sensibilidades en torno a la música y la poesía. A través de la escucha activa, el diálogo y el intercambio de experiencias, se propone un espacio de encuentro donde las palabras y los sonidos se convierten en medios de expresión, conexión y creación colectiva, reconociendo la diversidad de conocimientos y experiencias que cada participante aporta. No requiere inscripción previa”, detalló la U. de Chile.

Por último, el Museo de Química y Farmacia Profesor César Leyton, ubicado en Merced 50, tendrá dos actividades, las que necesitan inscripción previa.

La primera es la Feria Científica Patrimonial, que “contará con stands de experimentos, talleres prácticos y presentaciones de investigaciones. Los visitantes podrán acercarse al mundo de las ciencias de una manera lúdica y cercana. Esta actividad se desarrollará entre las 17:30 y las 21:30 horas”.

Y la segunda se trata de recorridos mediados por la muestra “Epiciencia: Pensar una ciencia al centro de todo”. Se trata de una visita temática donde “medicamentos, instrumental, equipamiento de laboratorio y una importante Biblioteca Histórica se unen para abordar las ciencias químicas y farmacéuticas del país de los últimos 200 años. Los recorridos se desarrollarán entre las 17:30 y las 21:00 horas”.

El director del museo, Iván Oyarzún, dijo: “Creemos que es importante posibilitar nuevas miradas para acercarse al patrimonio y, como museo, nuestro interés siempre ha estado en dar a conocer patrimonio científico en un espacio único en el país, porque, tal como está escrito en la entrada de nuestro museo, creemos firmemente en que ‘no podemos poseer completamente una ciencia si no se conoce la historia de su desarrollo'”.

Y continuó: “Entonces, esta es una oportunidad para conocer parte importante de la historia de nuestro patrimonio científico en Chile y la posibilidad de ir mirando hacia el futuro. Invito a toda la comunidad a que se sume a nuestra parrilla de actividades, porque durante la semana se irán incorporando nuevos talleres”.