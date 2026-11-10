“Que reactiven el MEPCO ahora” y “somos dueños de un puro camión”: Las exigencias de camioneros que mantienen bloqueos en las rutas

Los camioneros movilizados por el alza de los combustibles dieron a conocer este martes su petitorio al Gobierno, que incluye la eliminación del impuesto específico, cambios al funcionamiento del MEPCO y una revisión de los cobros de peajes y TAG.

Las demandas fueron expuestas por Gustavo de las Riberas, dirigente de la agrupación Camas Bajas de Quinta Normal, durante un despacho de CHV Noticias desde la Ruta 68, uno de los puntos afectados por las movilizaciones de transportistas.

“La movilización se centra en el impuesto específico; queremos que lo anulen. El MEPCO que se active nuevamente, ahora, para poder hacer conversación con todos los dirigentes”, afirmó.

El representante también advirtió sobre las dificultades económicas que enfrentan los pequeños propietarios de camiones, quienes, según sostuvo, no han logrado compensar el aumento de sus costos operacionales.

“Que reactiven el MEPCO ahora, si no, nos vamos a la quiebra. Somos hartos los que estamos a punto de quebrar”, aseguró.

¿Qué exigen los camioneros al Gobierno?

Entre las principales demandas de las agrupaciones movilizadas se encuentran:

Impuesto específico: eliminar el tributo que grava los combustibles.

eliminar el tributo que grava los combustibles. MEPCO: restituir las condiciones anteriores de funcionamiento del mecanismo para amortiguar las alzas.

restituir las condiciones anteriores de funcionamiento del mecanismo para amortiguar las alzas. Peajes y TAG: revisar los cobros asociados al uso de autopistas y al transporte de carga.

revisar los cobros asociados al uso de autopistas y al transporte de carga. Diálogo: establecer una mesa de conversación con representantes de las organizaciones movilizadas.

establecer una mesa de conversación con representantes de las organizaciones movilizadas. Tarifas de fletes: revisar sus valores frente al incremento de los costos operacionales.

Aunque los dirigentes exigen reactivar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), este continúa vigente. Las agrupaciones cuestionan las modificaciones introducidas por el Gobierno en marzo, que alteraron la forma en que el sistema amortigua las variaciones de precios.

“Somos dueños de un puro camión”

De las Riberas también marcó distancia de las dos principales confederaciones del transporte de carga, encabezadas por Sergio Pérez y Juan Araya, que descartaron sumarse a la paralización.

“No nos sentimos representados por el señor Pérez ni el señor Araya. Nosotros somos mini pymes, somos dueños de un puro camión”, manifestó.

La movilización fue convocada por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, con apoyo de agrupaciones de otras regiones, y ha provocado bloqueos parciales y congestión en distintos puntos de la Ruta 5 y la Ruta 68.