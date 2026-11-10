Encuesta revela que 7 de cada 10 chilenos han recortado otros gastos del hogar para poder comprar alimentos

Un 70,6% de los encuestados ha tenido que reducir otros gastos del hogar para financiar la compra de alimentos durante el último año, ya sea frecuentemente o algunas veces.

Así lo reveló un sondeo realizado por Cheaf, aplicación dedicada al rescate de alimentos, que también evidenció cambios en los hábitos de consumo.

Los resultados se conocen luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 0,5% en octubre, con lo que la inflación anual llegó al 4,5%.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un alza mensual del 1%, impulsada principalmente por las hortalizas, legumbres y tubérculos, cuyos precios subieron un 4,6%.

La encuesta también mostró que un 46,9% de los participantes ha reemplazado alimentos habituales por alternativas más económicas, mientras que un 40,9% ha reducido el consumo de carnes, pescados u otras fuentes de proteínas. Además, un 35,7% dejó de comprar productos que consumía regularmente y un 27,7% disminuyó la variedad de su alimentación.

En tanto, un 11,5% declaró haber recurrido a sus ahorros o al endeudamiento para comprar comida.

Respecto de la preocupación por los precios de los alimentos, un 57,2% aseguró estar muy preocupado y otro 37,7% bastante preocupado.

Natalia Paredes, gerente general de Cheaf, señaló que “para muchas familias implica tomar decisiones difíciles: dejar de comprar ciertos productos, reducir la variedad de su alimentación o postergar otros gastos para poder comer”.

Entre las principales estrategias de ahorro, un 80,6% mencionó la compra de productos en oferta, seguido por el rescate de alimentos con descuentos (50,6%), la preferencia por marcas más económicas (36,5%) y las compras en ferias o mercados (35,2%).

Asimismo, un 65,3% indicó que revisa los alimentos disponibles en su hogar antes de comprar, mientras que un 62,7% opta por congelar productos para consumirlos posteriormente y un 41,4% planifica sus compras.