Sernac y Sanulac llegan a acuerdo por posible presencia de toxina en fórmula infantil “Alula Gold”: Empresa pagará casi $100 millones en compensaciones

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y Sanulac Nutrición Chile SpA llegaron a acuerdo tras un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), con el que la empresa pagará cerca de $100 millones en restituciones y compensaciones.

La situación ocurrió en enero pasado, cuando la empresa detectó la posible presencia de toxina en la fórmula infantil “Alula Gold”.

Se trataba de la toxina cereulida, que es “producida por el microorganismo Bacillus cereus, lo cual podría implicar eventuales cuadros de intoxicación alimentaria, pudiendo ser afectados por náuseas intensas, vómitos repetidos y dolores abdominales”.

Tras ello, entregó los antecedentes al Ministerio de Salud, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana y el Sernac a través de una alerta de seguridad. Además, se retiraron los lotes afectados que estuvieran en farmacias, distribuidores, supermercados y muestras médicas, entre otros.

El grupo objetivo del producto son los lactantes, por lo que “en su momento se activaron los protocolos de retiro del mercado y resguardo sanitario correspondientes para garantizar la seguridad de los consumidores”.

Dicha alerta incluyó cuatro fórmulas infantiles que se vendieron entre 2025 y 2026.

Con el acuerdo, Sanulac restituirá el valor de las latas afectadas y compensará “en los casos en que las personas lactantes recibieron atención médica por síntomas o malestares asociados a la posible presencia de cereulida en aquellas, con la suma de $112.494 por lactante, independiente del número de productos adquiridos”.

La compañía informó que hasta el momento “ha podido contactar a 369 personas, a las cuales les realizó las respectivas restituciones correspondientes al valor de las latas afectadas, como así también a 21 de ellas les reembolsó los gastos médicos incurridos”.

Los montos que pagará Sanulac

Según explicaron desde el Sernac, cada consumidor que “acredite la compra del producto correspondiente a alguno de los lotes afectados y dispuestos en el acuerdo tendrá derecho a que se les restituya el precio de la lata afectada que efectivamente hubiesen desembolsado”.

En tanto, las personas que incurrieron en gastos médicos “tendrán derecho a que esos dineros sean reembolsados con ocasión de haber recibido atención médica por síntomas o malestares asociados al consumo del producto afectado”.

A ello se suma que cada consumidor será compensado por concepto de “costo de reclamo”, es decir, personas beneficiarias que ingresaron reclamos ante el Sernac hasta el 22 de octubre de 2026, en el marco del PVC.

Los montos dependen del canal de ingreso: