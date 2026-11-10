“Habría que proceder a la detención”: La advertencia de Codina a camioneros que bloqueen carreteras

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, advirtió este martes que los bloqueos de carreteras durante el paro de camioneros podrían derivar en detenciones y en el uso de la fuerza pública para restablecer el tránsito.

La autoridad llegó hasta la Ruta 68, donde transportistas mantienen una movilización en rechazo al alza de los combustibles, para dialogar con los manifestantes y evitar nuevas interrupciones en la autopista.

En conversación con la prensa, Codina sostuvo que las autoridades deben garantizar la libre circulación y actuar conforme a la legislación vigente ante eventuales bloqueos.

“Cortar las rutas es un delito”, afirmó el delegado presidencial.

En esa línea, advirtió que “en caso que eso se produzca, todas las autoridades tenemos que actuar en el marco que la Constitución y las leyes establecen y por lo tanto ahí habría que proceder obviamente a la detención de los responsables y al despeje de las rutas usando la fuerza pública”.