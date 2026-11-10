Por pedirle $20 millones a Camila Polizzi: CDE se querella por delito de cohecho contra carabinero que pidió préstamo a imputada

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal por cohecho contra el cabo primero de Carabineros Juan Retamal Jara, acusado de solicitarle $20 millones a Camila Polizzi mientras fiscalizaba su arresto domiciliario en Concepción, en noviembre de 2024.

Según informó La Tercera, la acción judicial, firmada por el abogado Georgy Schubert, se sustenta en un parte policial y mensajes de WhatsApp que dan cuenta de los presuntos requerimientos económicos realizados a la imputada por la arista Lencería del caso Convenios.

Los antecedentes señalan que el 27 de noviembre de 2024, el funcionario acudió al departamento de Polizzi para controlar su medida cautelar. Durante la fiscalización, le habría solicitado reunirse posteriormente, contacto que retomó mediante mensajes de WhatsApp.

Horas después, Retamal regresó de civil y le habría explicado que enfrentaba problemas económicos. En esa conversación, le solicitó $20 millones, monto que posteriormente redujo a $5 millones o $3,5 millones, argumentando que necesitaba saldar una deuda que le impedía ingresar a la Escuela de Suboficiales.

Según la querella, Polizzi respondió inicialmente que lo pensaría, por temor a eventuales represalias durante las fiscalizaciones de su arresto domiciliario.

El documento también consigna una nueva visita del uniformado el 29 de noviembre, cuando volvió a consultar por el dinero. Posteriormente, el 3 de diciembre, la imputada dejó constancia escrita de su negativa mediante WhatsApp. Ante la insistencia por $5 millones, respondió: “Es que no se puede, ni 20, ni 5, ni nada”.

Las capturas de pantalla fueron entregadas voluntariamente como antecedentes de la denuncia. En su querella, el CDE solicitó tomar declaraciones a testigos y requerir información a Carabineros sobre la situación laboral del funcionario, eventuales sumarios administrativos y su hoja de vida.