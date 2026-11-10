Mirosevic acusa “decisión política” de Justicia para dilatar entrega de decretos de Rabat: “No hay una razón técnica”

El senador del Partido Liberal y presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Vlado Mirosevic, acusó que existe una “decisión política” detrás de la demora del Ministerio de Justicia en entregar los decretos vinculados a las rebajas de condena que mantienen al ministro Fernando Rabat en el centro de la controversia.

En entrevista con CNN Chile Radio, Mirosevic afirmó que la comisión lleva cerca de dos semanas y media a la espera de los antecedentes y descartó que exista una dificultad técnica que explique ese plazo.

“Yo creo que es una decisión política. No hay una razón técnica en la demora”, sostuvo.

Según el parlamentario, los documentos son de fácil acceso para el ministerio y resultan necesarios para el trabajo legislativo que desarrolla actualmente la instancia.

“Los decretos están en los computadores del ministerio. Estamos hablando de 56 decretos, no estamos hablando de una cantidad grande”, afirmó.

Comisión decidió no invitar a Rabat

Mirosevic explicó que la falta de respuesta llevó a la mayoría opositora de la Comisión de Constitución a decidir que Rabat no sea invitado formalmente a sus próximas sesiones mientras no entregue la información requerida.

“Esa es la razón por la cual hemos decidido no invitar al ministro Rabat”, señaló.

El senador aclaró que la medida no impide que el secretario de Estado asista por iniciativa propia, debido a las facultades que tiene como ministro.

“No es que nosotros vamos a impedir a la fuerza que él pueda ingresar (…) se trata de hacerle presente al ministro nuestra molestia”, explicó.

Mirosevic agregó que, a su juicio, el Ejecutivo busca extender los plazos antes de entregar los antecedentes.

“Obviamente el ministro va a terminar entregándola, está obligado por ley a hacerlo, pero yo creo que va a demorar todo lo que pueda”, aseguró.

“No puede mantener bajo secretismo decretos que son documentos públicos”

El presidente de la comisión señaló que conocer los decretos resulta relevante para la discusión de iniciativas relacionadas con el cumplimiento de penas y con la interpretación de la legislación que permitió las rebajas.

“Necesitamos tener a la vista estos decretos porque precisamente lo que pretendemos corregir es que nunca más se pueda firmar un decreto de esta naturaleza”, afirmó.

Además, sostuvo que la demora podría responder al costo político que tendría conocer en detalle los antecedentes de los beneficiados.

“Me da la impresión de que el Gobierno está protegiendo al ministro”, planteó.

“El ministro no puede mantener bajo secretismo decretos que son documentos públicos”, agregó.

Mirosevic aseguró que la Comisión de Constitución continuará con su agenda legislativa independientemente de la presencia de Rabat.

“Vamos a trabajar en esta comisión con ministro o sin ministro”, concluyó.