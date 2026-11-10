Subastarán el icónico vestido de seda verde que usó Keira Knightley en “Atonement”: ¿Cuándo será la puja?

(CNN) — Casi dos décadas después de que Keira Knightley cautivara al público en la película de 2007, Atonement, el vestido de seda verde esmeralda que lució en una escena crucial saldrá a subasta.

Gracias a su perdurable atractivo, se espera que el vestido sin espalda diseñado por Jacqueline Durran se venda por hasta 120.000 libras (US$ 161.000) cuando sea subastado en Christie’s en Londres el 9 de diciembre.

El personaje de Knightley, Cecilia, llevó el vestido en una escena culminante de la adaptación de Joe Wright de la trágica novela romántica de Ian McEwan.

Durante la escena, Cecilia hace el amor con Robbie, el hijo del ama de llaves (interpretado por James McAvoy), en la majestuosa biblioteca de la casa tras semanas de tensión romántica, y ambos se confiesan sus sentimientos.

“Cuando empezamos a hacer la película, todos sabíamos que era un momento crucial y que tenía que ser un vestido memorable”, declaró Durran a Entertainment Weekly en una entrevista publicada en 2017.

“Joe (Wright) me dijo eso justo al principio, lo que obviamente supuso mucha presión para mí, porque tenía que intentar crear un vestido memorable”, continuó. “Pero, en realidad, no lo sabíamos. Fue toda una sorpresa ver cuánto impacto tuvo en la gente y hasta qué punto fue elegido como un look único de la película”.

“Cuando se estrenó la película en 2007, recuerdo muchísimas cosas de ese vestido”, declaró a CNN Caroline Young, autora del libro de 2022 The Color of Fashion: The Story of Clothes in Ten Colors. “Es glamuroso, es nostálgico y ese verde es muy significativo”, añadió.

“El verde tiene una larga historia como representación del amor tempestuoso y las relaciones ilícitas”, escribió Young en su libro, y añadió que el vestido de Atonement es “uno de los vestidos verdes más comentados de los últimos años”.

“Como ese segmento de la película estaba ambientado en la década de 1930”, dijo Young a CNN, el vestido “tiene ese aire a lo Jean Harlow: la fluidez del corte, los tirantes finos”.

“Es ese verano perfecto antes de que ocurra la tragedia”, añadió Young.

“Reconocible al instante”

Wright dio a Durran varias indicaciones para el diseño del vestido, entre ellas que “debía tener movimiento en el bajo y una falda bastante amplia”, dijo Durran. “Quería que fuera tan espectacular como pudiéramos hacerlo y que fuera verde”, aunque “no especificó” el tono, y “el vestido debía transmitir una sensación que pudiera recordar al público que es el día más caluroso del año”.

Por este motivo, Durran dijo que intentó confeccionar el vestido con “una tela muy fina y hacerlo muy ligero y sin estructura”. Se inspiró en libros de referencia de las décadas de 1920 y 1930 y “seleccionó elementos que pensé que le quedarían bien a Keira”.

El vestido esmeralda, “llevado a la vida en la pantalla con un arte exquisito”, se considera ahora “uno de los vestidos más reconocibles al instante” de la historia de la moda, dijo en un comunicado compartido con CNN Thais Hitchins, directora de ventas de Christie’s Londres, quien añadió que el vestido es un “emblema del deseo, la lujuria y el romance desgarrador”.

Tras la película, el vestido fue retirado del archivo de producción y vendido en una subasta benéfica en 2008, y desde entonces ha permanecido en una colección privada estadounidense, según declaró a CNN un portavoz de Christie’s.

“Ahora que se acercan los 20 años desde el estreno de la película, es un momento conmovedor para volver a contemplar el icónico vestido y poner el foco en esta increíble pieza de la historia de la moda”, añadió.

Aunque es “difícil predecir” quién pujará por el vestido, el portavoz dijo que esperan que atraiga a coleccionistas particulares con un interés especial en Atonement y a apasionados de la historia del cine y del vestuario, así como a museos e instituciones, dada la importancia cultural del vestido.

La prenda se venderá como parte de la subasta “Love & Lust: A Literary Guide”.

Entre los demás objetos a la venta se encuentran las ilustraciones de los carteles promocionales de la película de ciencia ficción de 1927 Metropolis y de la cinta de terror vampírico de 1931 Drácula; tres cartas autógrafas escritas por el héroe naval británico Horatio Nelson a su amante Emma, Lady Hamilton; y el vestuario original que lució la primera bailarina inglesa Margot Fonteyn en el papel de la princesa Aurora en una producción de 1960 de The Sleeping Beauty.

La moda cinematográfica es muy codiciada en las casas de subastas internacionales.

El vestido negro de satén italiano de Audrey Hepburn, diseñado por Hubert de Givenchy para la comedia romántica de 1961 Breakfast at Tiffany’s, se vendió en Christie’s en 2006 por 467.200 libras esterlinas (equivalentes a unos US$ 920.000 de la época), más de seis veces su valor estimado.

La colección personal de ropa y objetos de interés de Hepburn salió posteriormente a subasta en Christie’s de Londres en 2017 y se vendió por un total de 4.635.500 libras esterlinas (US$ 6,2 millones).

En 2015, un vestido que Vivien Leigh lució en Gone with the Wind también alcanzó los US$ 137.000.