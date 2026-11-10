“Espero que, una vez que se informen, cambien su opinión”: Fontaine rechaza acusación del PS sobre privatizar Codelco

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, respondió este martes a las acusaciones del Partido Socialista (PS), que acusó al Gobierno y a la administración de la estatal de impulsar una campaña de desprestigio contra la empresa para luego privatizar sus activos.

“Yo creo que están muy mal informados. Yo espero que, una vez que se informen de lo que hemos planteado nosotros, cambien su opinión”, afirmó en entrevista con Radio Infinita.

El PS había calificado como un “espectáculo comunicacional” las intervenciones de Fontaine y de los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Economía y Minería, Daniel Mas, y advirtió sobre una eventual venta de participaciones de Codelco en otras mineras. “Desprestigiar una empresa, presentarla en crisis y luego vender barato es una estrategia demasiado conocida”, sostuvo la colectividad en una declaración.

Fontaine se mostró “muy sorprendido” por la declaración, que a su juicio desconoce que la falsificación de cifras de producción fue identificada por auditores externos e internos, que hay investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría y que el primer caso se descubrió durante el directorio anterior. “No quiero pensar que el Partido Socialista quiere amparar que una empresa del Estado incurra en una falsedad de sus producciones, de sus cifras”, afirmó.

Fontaine descarta privatización de Codelco

El ejecutivo reiteró que el plan de recuperación de la compañía no contempla que Codelco emita acciones ni que se incorporen capitales privados a la empresa. Lo que se busca, explicó, es asociarse con privados para desarrollar nuevas minas, algo que comenzó con la sociedad con Freeport en El Abra, en 1992.

Codelco tiene un millón de hectáreas de pertenencias mineras que, según Fontaine, la empresa no tiene capacidad de gestión ni financiera para explorar ni desarrollar.

Respecto de las ideas que planteó el ministro Quiroz en la junta de accionistas de la semana pasada, como la eventual emisión de acciones en algunas divisiones, Fontaine sostuvo que se plantearon “en forma hipotética” y que en ningún momento se habló de privatizar. “Todo esto me parece una cosa muy exagerada”, expresó.

El presidente del directorio entregó nuevos antecedentes sobre la situación financiera de Codelco. Según Fontaine, las fundiciones y refinerías de la compañía perdieron US$ 1.800 millones en los últimos cuatro años y este año perderían alrededor de US$ 700 millones.

“A raíz de una consulta de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Minería, nosotros publicamos que las refinerías y fundiciones de Codelco, ante la pregunta de ellos, han perdido US$ 1.800 millones en los últimos 4 años. Es una brutalidad de plata. Este año, las fundiciones y refinerías van a perder muchísima plata. Yo calculo del orden de los US$ 700 millones”, indicó.

A esto se suma el nivel de endeudamiento. Fontaine afirmó que Codelco tiene seis veces más deuda que las mineras privadas, y que solo puede sostenerla porque el mercado la ve como deuda del Estado.

En los últimos cuatro años, la empresa entregó US$ 7.000 millones al Fisco, pero se endeudó en US$ 8.700 millones. Por eso, explicó, la administración decidió priorizar las inversiones y descartar las que no se justificaban, frente a un plan que contemplaba US$ 34.000 millones para los próximos años.

Codelco cerraría el año con una producción de 1,2 millones de toneladas

En cuanto a la producción, Fontaine estimó que Codelco cerrará el año con cerca de 1,2 millones de toneladas, por debajo de los entre 1,33 y 1,36 millones que proyectaba la administración anterior en marzo.

“Yo creo que Codelco padecía de un exceso de optimismo en todas sus proyecciones. En los últimos 10 años Codelco no ha cumplido nunca sus proyecciones”.

Según el ejecutivo, ese optimismo llevó a la empresa a invertir de más, en relaves y otras obras, para una producción que nunca se concretó. A ello sumó los resultados “desilusionantes” de los proyectos estructurales, como Chuquicamata Subterránea, Rajo Inca y la expansión de El Teniente.

Fontaine confirma registro de 42.100 toneladas de cobre que no existieron

Sobre el caso de sobreproducción, Fontaine confirmó que se registraron como producción 42.100 toneladas de cobre que “nunca existieron”, y que las auditorías siguen detectando “otras variantes de lo mismo”.

Por ahora, explicó, el inventario de la compañía tenía 17.000 toneladas menos que lo registrado en la contabilidad, equivalentes a entre US$ 120 millones y US$ 140 millones, cifra que podría aumentar.

El ejecutivo agregó que los 140 ejecutivos involucrados en el cálculo de los bonos ya devolvieron la parte de esos pagos calculada con cifras infladas. Los bonos mal pagados superan los US$ 14 millones, aunque el monto final se conocerá con el término de las auditorías.

Consultado por los dichos del ministro Mas, que no descartó eventuales responsabilidades legales del expresidente del directorio Máximo Pacheco, Fontaine llamó a la “moderación”: “Yo no tengo ninguna prueba. Y yo creo que eso tendría que verlo la Fiscalía”.

Finalmente, el ejecutivo pidió moderar el tono del debate sobre la estatal. “Hablar de Codelco da mucho acceso a los medios. Entonces estamos con una presión muy grande de distintos políticos, de distintas autoridades para hablar y hablar y hablar de Codelco”, sostuvo, y agregó que algunos parlamentarios “muy vociferantes” le hacen daño a la compañía.